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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Председатель Госдумы предложил вернуть урок труда в школьную программу
Якобы это позволит обеспечить всестороннее развитие школьника.

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Тема образования всегда обществом воспринимается запредельно эмоционально. Причина проста и кроется в психологии: если своим благополучием взрослый человек готов пожертвовать, то вот благополучием и перспективами своего ребёнка — нет. Именно по этой причине столь горячие обсуждения возникают на теме введения или удаления из школьной программы тех или иных дисциплин. Похоже, в российском парламенте всё же приходят к выводу, что всё новое — это хорошо забытое старое, причём такое старое, которое исправно работало.

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Так, председатель Госдумы России Вячеслав Володин отрапортовал о том, что сегодня нижняя палата парламента в первом чтении приняла изменения в закон об образовании. В рамках второго чтения, добавил Володин, в законопроект будут внесены доработки и поправки: в частности, будет внесён запрет на использование школьниками телефонов на уроках (за исключением экстренных случаев), а также будет рассмотрено возвращение урока труда в качестве обязательной школьной дисциплины.

По мнению Володина, уроки труда являются «неотъемлемой частью» образовательного процесса и необходимо для разностороннего развития каждого школьника.

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Вероятно, в ГД подняли статистику и ужаснулись тому, сколько современных мужчин не в состоянии самостоятельно починить электророзетку, подключить люстру, а также выполнить базовые работы по дому. Будет ли программа уроков труда дифференцироваться по гендерному признаку, пока не вполне ясно.

#россия #политика #образование
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