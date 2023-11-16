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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США предложили Украине придумать, как продолжить функционировать без помощи Вашингтона
Ответ простой: никак. Европа тянуть такой неподъёмный груз не в состоянии.

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Конфликт американских элит относительно дальнейшей поддержки Украины в условиях, когда у США и так хватает нахлебников, в том числе внутри государства, продолжает набирать обороты и уже раскрутился до такой степени, что в Киев с неприятными новостями прибыла спецпредставитель Вашингтона по вопросам экономического «восстановления» Украины Пенни Прицкер.

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Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники, Прицкер обрисовала для Киева ситуацию, при которой американская помощь сворачивается. В этой ситуации Украине, добавила Прицкер, надо придумать и найти решение, как устоять и сохранить функционирование государства.

Согласно источникам издания «Украинская правда», в Киеве после визита Прицкер напряглись и не на шутку встревожились.

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Понять, почему реакция киевского руководства именно такая, несложно: по статистике самих же украинских властей, половина всего бюджета страны финансируется Западом (в основном США), тогда как вторая половина, собираемая ещё с остатков украинской экономики, идёт на поддержание боевых действий. Может возникнуть логичное умозаключение, что если отказаться от бессмысленного сопротивления российской специальной военной операции, то можно сохранить деньги и не впадать в ещё большие долги, но действующую киевскую власть такой вариант не устраивает, ибо тогда придётся отвечать на массу крайне неудобных вопросов. Это, естественно, в том случае, если действующая власть при таком развитии событий вообще устоит.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #экономика
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