Правильно говорит. Вот только есть один нюанс.

Несмотря на то, что положение дел на линии боевого соприкосновения очевидно, и что будет дальше, тоже примерно понятно, что уже подтверждают даже высшие военные руководители Украины, до одного человека реальность всё никак не может достучаться. Речь идёт о президенте Украины Владимире Зеленском, который в очередном комментарии для западной прессы заявил о неприемлемости заморозки текущего конфликта с Россией, и о необходимости его полного завершения.

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По словам президента Украины, его страна много лет жила в состоянии замороженного «Минскими соглашениями» конфликта, и в конечном счёте это всё равно привело к «войне». Дескать, повторно ловиться на эту же наживку Киев не станет.

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Здесь следует отметить, что комментарий Зеленского звучит максимально двусмысленно, поскольку политическое руководство России тоже не изъявляет желания текущий конфликт замораживать, прекрасно понимая возможность его завершения на нужных именно Москве условиях. А вот в каком формате завершение конфликта видит Зеленский, тут уже большой вопрос. Скорее всего, в формате полного возвращения Украины в «границы 1991 года». Но тут, как уже отметил в статье для The Ecomonist главком ВСУ Валерий Залужный, без научно-фантастического вооружения этой цели добиться невозможно, поскольку потенциалы противостоящих государств совершенно несопоставимы даже с учётом бесконечной и безмерной помощи со стороны Запада.