А у Зеленского была какая-то стратегия кроме надежды на чудо? Это новость.

Так называемое контрнаступление ВСУ — всё. Об этом давно говорило российское политическое руководство, об этом стали массово писать западные СМИ, об этом открыто стали говорить украинские диссиденты и просто фигурные переобувальщики в воздухе. Провал наступательных действий ВСУ стал очевиднее на фоне того, что в реальное контрнаступление с точки зрения военной терминологии сейчас пошли ВС РФ, которые оказывают давление на позиции украинских войск практически вдоль всей линии боевого соприкосновения.

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И вот, время искать виноватых и думать, что делать дальше. О втором в Киеве пока не задумываются, но вот виноватого, кажется, уже назначили. По мнению экс-советника второго президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, к провалу «контрнаступления» ВСУ привела ошибочная стратегия действующего президента Владимира Зеленского.

Помимо того что у Украины сейчас проблемы на линии боевого соприкосновения, в тылу также не всё ладно. В частности, Соскин считает, что решение о смене министра обороны ради сброса давления в обществе привело к обратному результату, усилив раскол между политическим и военным руководством страны.

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Без фантазий от Соскина, конечно же, не обошлось. В частности, политик зачем-то повторяет никак не соотносящийся с объективной действительностью нарратив Генштаба ВСУ о том, что ВС РФ несут в этом конфликте чудовищные потери, что не подтверждается ни на местах, ни через независимые расследования от той же британской BBC. Видимо, экс-советник Кучмы делает эти заявления с той целью, чтобы не выглядеть совсем уж «пророссийским» «зрадником».