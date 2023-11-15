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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дроны-камикадзе «Ланцет» пока не будут поставляться за рубеж — в «Рособоронэкспорте» объяснили, почему
Есть объективные причины.

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Много было сказано о дронах-камикадзе «Ланцет», которые с хирургической точностью поражают практически всё, на что их направят — от опорных пунктов противника и лёгкой техники до массивных тяжёлых танков и даже стоящих на стоянке на аэродроме истребителей. Против «Ланцета» приёма практически нет, и продемонстрировали они себя в рамках специальной военной операции на «пятёрку с плюсом». Видят эффективность данных средств поражения и за рубежом, в том числе среди исторических импортёров российской военной техники.

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Положили эти импортёры глаз и на «Ланцеты», однако пока что данные дроны-камикадзе на экспорт не идут и в обозримой перспективе это не изменится. Сегодня глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в рамках выставки Dubai Airshow-2023 объяснил, почему.

Причины, на самом-то деле, просты, понятны и важны. Во-первых, в «Ланцетах» высока потребность и в российских вооружённых силах, особенно сейчас, в период проведения специальной военной операции. Во-вторых, добавил Михеев, на данные средства вооружения отсутствует разрешительная экспортная документация.

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Рискнём предположить, что есть ещё и третья, неозвученная Михеевым причина: опасение того, что в случае начала экспорта «Ланцетов» они будут передаваться Украине. Подобные действия в ходе текущего конфликта нередки: огромное количество оставленной СССР военной техники в странах бывшей Организации Варшавского Договора было передано Украине без спроса на то разрешения у России, являющейся государством-продолжателем Советского Союза. Также, например, Соединённые Штаты передавали Украине вертолёты Ми-17, которые в своё время были поставлены Россией для проведения американской операции в Афганистане. Увы, доверять в этом мире, когда на шею «доверенного лица» не давит твой сапог, можно только себе.

#россия #политика #промышленность #ланцет
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