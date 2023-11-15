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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Еврокомиссия призвала Венгрию отказаться от российских энергоносителей
Мёрзнуть и нищать — так всем вместе. Непонятно только, зачем это Венгрии.

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Сегодня Венгрия является единственной (и к ней очень желает присоединиться Словакия) страной-членом Евросоюза, руководство которой думает в первую очередь о своих государственных интересах, а не о том, как любой ценой, даже ценой собственного благосостояния и будущего насолить России. Так, ключевые страны Евросоюза от российских энергоносителей «отказались» (на самом деле, продолжают их покупать в обход своих же собственных санкций) и теперь призывают Венгрию поступить также.

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В частности, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Венгрия зависима от России и должна «активизировать» действия, направленные на снижение этой зависимости.

К чему еврофункционеры употребляют слово «зависимость», непонятно. Сейчас Евросоюз полностью зависим от поставок сжиженного природного газа из США. Если мы правильно понимаем «логику» Евросоюза, то быть зависимыми от Вашингтона — это не равно зависимости. Зависеть можно только от того, кого в ЕС объявляют неугодными.

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Что до Венгрии, то её гражданам несказанно повезло, что во власти находятся именно государственно-мыслящие элиты и руководители. Как предполагают европейские же аналитики, по итогам этого года Евросоюз ждёт в лучшем случае стагнация с отрицательным, нулевым или же минимальным экономическим ростом. Всё это благодаря развязанной экономической войне против России.

#россия #политика #экономика #евросоюз #психиатрия #энергетика #венгрия
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