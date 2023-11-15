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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры Су-34 с подвешенными авиабомбами ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции
Это то самое приспособление, которое позволяет бомбе «планировать» десятки километров от места сброса.

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Чем хороши и плохи авиационные бомбы? Хороши тем, что практически вся их масса — это непосредственно боевая часть, что позволяет сделать колоссальную по своим разрушительным возможностям бомбу с относительно компактными размерами. Плохи тем, что далеко их не «швырнёшь» (сообщённая бомбардировщиком инерция не бесконечна), а залетать в зону действия противовоздушной обороны противника — рискованно.

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Но было найдено простое и очень эффективное решение: усовершенствовать уже имеющиеся авиабомбы, которым нет счёта и нет конца, с помощью унифицированных модулей планирования и коррекции (УМПК). Грубо говоря, к бомбам приделываются «крылышки», благодаря которым они превращаются в бюджетные варианты крылатых ракет, способных преодолевать несколько десятков километров от места сброса.

Сегодня в Сети с подачи Минобороны России появились кадры подготовки истребителей-бомбардировщиков Су-34 к боевому вылету, на которых можно заметить подвешенные авиабомбы ФАБ-500-М62 с теми самыми УМПК. Их можно увидеть по сложенным «крыльям» непосредственно под бомбой.

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Активно данные модернизированные авиабомбы начали применяться в начале этого года. Сегодня, согласно комментариям с противоположной стороны, на украинские позиции обрушиваются десятки и сотни таких авиабомб ежедневно.

#россия #украина #боевые действия #авиация #су-34 #боевая авиация #фаб-500 #авиабомбы
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