Зато главком ВСУ Залужный, в представлении Маска, якобы совсем не такой.

Возможно, когда-нибудь в будущем мы узнаем, какую часть американских элит представляет Илон Маск, регулярно делающий крайне нелицеприятные с украинской точки зрения заявления относительно как конфликта на Украине в целом, так и касательно её политического руководства. Так, в рамках аудиоконференции в социальной сети X (экс-Twitter), в которой в том числе была затронута тема Украины, Маск позволил себе сравнить президента Зеленского с «мясником», который живёт в своей вымышленной реальности, не имеющей отношения к объективной действительности.

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Любопытно при этом, что главкома ВСУ Валерия Залужного Илон Маск воспринимает как трезво мыслящего военного руководителя, который якобы ценит жизни военнослужащих и якобы понимает настоящее положение дел. Мы, честно говоря, не знаем, как можно прокомментировать конкретно эту часть заявления, поскольку это с хладнокровного согласия Залужного ВСУ устраивают «контрнаступы», исход которых очевиден всем, кто умеют сопоставлять факты и складывать 2+2, получая правильный ответ.

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Вообще, Маск очень часто публикует сравнительно реалистические комментарии касательно того, что происходит на Украине. По крайней мере, демонстрирует тот факт, что он предпочитает погружаться в интересующую его тему и докапываться до истины. Не всегда, конечно, получается это сделать полностью, но спишем сей факт на занятость самого богатого человека на планете.