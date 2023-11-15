Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск назвал Зеленского мясником, живущим в своей выдуманной реальности
Зато главком ВСУ Залужный, в представлении Маска, якобы совсем не такой.

реклама

Возможно, когда-нибудь в будущем мы узнаем, какую часть американских элит представляет Илон Маск, регулярно делающий крайне нелицеприятные с украинской точки зрения заявления относительно как конфликта на Украине в целом, так и касательно её политического руководства. Так, в рамках аудиоконференции в социальной сети X (экс-Twitter), в которой в том числе была затронута тема Украины, Маск позволил себе сравнить президента Зеленского с «мясником», который живёт в своей вымышленной реальности, не имеющей отношения к объективной действительности.

реклама

Любопытно при этом, что главкома ВСУ Валерия Залужного Илон Маск воспринимает как трезво мыслящего военного руководителя, который якобы ценит жизни военнослужащих и якобы понимает настоящее положение дел. Мы, честно говоря, не знаем, как можно прокомментировать конкретно эту часть заявления, поскольку это с хладнокровного согласия Залужного ВСУ устраивают «контрнаступы», исход которых очевиден всем, кто умеют сопоставлять факты и складывать 2+2, получая правильный ответ.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI Gaming дешево - надо брать
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Вообще, Маск очень часто публикует сравнительно реалистические комментарии касательно того, что происходит на Украине. По крайней мере, демонстрирует тот факт, что он предпочитает погружаться в интересующую его тему и докапываться до истины. Не всегда, конечно, получается это сделать полностью, но спишем сей факт на занятость самого богатого человека на планете.

#россия #украина #политика #боевые действия #илон маск
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Роберт Кеннеди-младший: стратегия по ослаблению России не работает и не соответствует интересам США
В Пентагоне признали, что передача F-16 Украине не повлияет на расстановку сил в зоне СВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
15
Как грамотно собрать игровой ПК из новых и б/у комплектующих, сэкономив и не потеряв в надежности
15
"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
3
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
5
Пять причин, чтобы купить новенькую PlayStation Portal
22
Как советский военный корабль израсходовал 4,5 тонны боеприпасов за 8 минут боя в 1990г
5
SR-71 Blackbird – самый дорогой в эксплуатации самолёт в мире
8
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
6
Китаю не нужны "кастрированные" чипы Nvidia — решения от Huawei дешевле и эффективнее
+
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
1

Сейчас обсуждают

Cider
15:54
Бабоэксперт, иди борщ вари
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Mallory
15:39
Судить по чимбалу о unix это как судить о Японии по рассказам человека который приехал туда, еще в аэропорту напился сакэ, и пошел вести себя максимально по хамски. А когда столкнулся с проблемами из-...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 6
Cider
15:34
Карты конечно важнее реального положения дел)
Беларусь стала лидером по росту промышленного производства в ЕАЭС
Mallory
15:30
Ну какой же это сисадмин без профильного образования. До этого уровня ему еще расти и расти. Однако для этого ему надо признать пробелы в собственных знаниях, чего сделать он не в состоянии. Это так,...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 6
WOLF PACIFIER
15:17
Ну всё, теперь на этих тарантасах до самого Кремля доедут.
Немецкий концерн Rheinmetall отправит Украине 5 десантно-штурмовых машин Caracal
Руслан Руслан
15:15
Видишь ли сейчас у них подлизнуть на тему сранного сэвео это круто
Украинский сегмент ТГ: Залужный приказал построить новую линию обороны между Николаевом и Одессой
Андрей Жуков
15:14
Более идиотского коммента и придумать сложно!
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
Руслан Руслан
15:13
Пока дебилов , баранов таки как ты много на Руси, будете в день всю жизнь жить
Украинский сегмент ТГ: Залужный приказал построить новую линию обороны между Николаевом и Одессой
Андрей Жуков
15:13
Это типо у меня есть Феррари, а возьму-ка я ещё себе такую! Пусть две стоят, я же могу себе это позволить! ))
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
mo3ulla
15:12
ровно наоборот . на оптике не требуется столь интенсивный CRC ( коррекция ошибок ) как на меди . где каждый пакет отправляется как будто в последний путь . к примеру Ethernet 10G который есть как в о...
Будущие версии PCIe Express будут использовать оптические технологии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем