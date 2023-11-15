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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Роберт Кеннеди-младший: стратегия по ослаблению России не работает и не соответствует интересам США
Так уж получилось, что именно на клан Кеннеди выпадает роль тех, кто рубят правду-матку.

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Так уж получилось, что политики и функционеры стран Запада, в особенности, конечно же, США, наболтали очень много лишнего, тем самым оказав огромную услугу как действующей российской власти, так и проводимой ей политике. Именно американские официальные лица заявляли о необходимости «ослабить» Россию, дабы она больше впредь никогда не могла провернуть нечто подобное, что проворачивает на Украине, что она должна «заплатить» за свои действия, и многое, многое другое.

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Именно для этого вводились беспрецедентные незаконные санкции, оказывалось давление на западные компании с целью их ухода с российского рынка, разрывались экономические и культурные связи с ЕС, нарушался привычный уклад жизни россиян — всё с целью ослабления РФ и создания внутри общества недовольства руководством страны. Впрочем, есть в американских элитах и те, кто трезвым взглядом смотрят на происходящие события и понимают, что никакого ослабления России ни в результате экономической войны, ни в результате горячего конфликта не произошло.

Так, независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что текущее стратегическое мышление в Вашингтоне базируется на том, что ослабление России посредством конфликта на Украине служит американским национальным интересам. В реальности, отметил Кеннеди-младший, данное утверждение ошибочно сразу по двум причинам.

«Во-первых, ослабления России не происходит. Во-вторых, слабость и нестабильность России пошла бы во вред, а не на пользу нашей [американской — прим. ред.] безопасности. В интересах и Соединённых Штатов, и всего мира такая Россия, которая знает, что мы не собираемся её уничтожить», — заявил Роберт Кеннеди-младший.

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Понятно, что вероятность победы Кеннеди-младшего на выборах президента США крайне невысока — слишком уж его представление о мире и внешней и внутренней политике страны разнится с представлением правящих в Граде на холме элит. Но важен сам факт, что такие кандидаты, а, значит, и силы, которые за ними стоят, в США имеются.

#россия #сша #политика
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