Ранее американские военные уточняли, что чтобы изменить положение дел, нужно передать сотни, сотни и ещё раз сотни таких истребителей.

Все западные системы вооружений, которые были переданы Украине как до, так и после начала российской специальной военной операции, преподносились Киевом как всё новые и новые типы супероружия, которое одним своим присутствием перевернёт весь ход боевых действий в пользу того, кто их применяет. Действительность, естественно, оказалась в корне иной: вектор конфликта каким был в самом начале СВО, таким он и остался и по сей день, разве что сами боевые действия запредельно затянулись и были скорректированы исходя из реалий на поле боя.

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Сейчас в Киеве очередное «вундер-ваффе» видят в истребителях F-16, являющихся современниками массово утраченных Украиной истребителей МиГ-29 и Су-27. В Пентагоне ранее уже отмечали, что для того чтобы Украина получила реальное преимущество в воздухе против России, то ей необходимо передать сотни, сотни, а то и тысячу с лишним самолётов самых разных классов и конфигураций.

И вот, сегодня в американском оборонном ведомстве заявили, что поставка F-16 не изменит кардинальным образом расстановку сил в зоне конфликта. Об этом сообщил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл. По его мнению, наличие данных истребителей, безусловно, станет важным бонусом к военному потенциалу Украины, но в корне изменить ситуацию в рамках текущего конфликта они не смогут.

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На данный момент неизвестно, когда будет завершена подготовка украинских лётчиков под F-16 и когда эти истребители появятся в небе над Украиной. Представители коллективного Запада путаются в показаниях, потому что никогда не погружаются в вопрос, что называется, с головой.