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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявили о приближении переломного момента в зоне конфликта
В Офисе Президента Украины считают, что решающим станет следующий год. А то, что в прошлом годы решающим был год текущий, мы должны были забыть.

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Любой конфликт, не говоря уже про такой, который одной из сторон ведётся полностью за чужой счёт и чужим оружием, заканчивается неожиданно. Точно также будет и с украинским конфликтом, однако когда настанет тот самый переломный момент, точка невозврата и осознания реальности, пока говорить преждевременно. Для всех, кроме офиса Президента Украины, руководитель которого Андрей Ермак выдвинул собственное предположение.

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По мнению Ермака, решающим станет следующий год — именно в его течение на линии боевого соприкосновения должен произойти переломный момент. Что Ермак подразумевает под переломным моментом, не вполне ясно: многие эксперты и аналитики полагают, что перелом состоялся уже сейчас по итогу разгрома так называемого контрнаступления ВСУ. В целом же перелом на линии боевого соприкосновения случится, когда одна из сторон, и сейчас предельно понятно, какая, начнёт активно продавливать другую сторону.

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Отметим, что материалов, рисующих для Украины мрачное будущее, в западной прессе становится с каждым днём всё больше. Самым нашумевшим, пожалуй, стала статья главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что конфликт зашёл «в тупик» (на самом деле, никакого тупика нет), и что изменить ситуацию для Украины сможет только появление в её распоряжении научно-фантастических вооружений. Ну, а вы сами понимаете, что означает сведение военного руководства страны к мечтам о чудо-оружии.

#россия #украина #политика #боевые действия
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