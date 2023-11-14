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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц счёл «абсурдными» обвинения Эрдогана в нарушении Израилем норм международного права
А этому всё то абсурд, то смешно, то нелепо. И ведь попал на должность канцлера как-то.

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Практически весь мир видит, что происходит в секторе Газа и что себе позволяет там вытворять Армия обороны Израиля. Особенно активно критикует Израиль и его премьера Биньямина Нетаньяху президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который напрямую уже заявляет, что ему не о чем разговаривать с лидером государства, которое нарушает нормы международного права в текущем конфликте.

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В упор никаких нарушений Израилем норм международного права не видит канцлер ФРГ Олаф Шольц, время от времени делающий заявления или комментарии, на которые, честно говоря, не знаешь, как реагировать. По мнению Шольца, обвинения Эрдогана, которые он озвучивает в отношении Израиля, «абсурдны».

Немецкий канцлер верит в то, что Израиль действует соответственно взятым на себя обязательствам по соблюдению прав человека и международных прав. Дополнительно Шольц заявил, что у Израиля есть право на оборону против ХАМАС, признаваемого большой частью стран как террористической организацией. В целом, добавил Шольц, Германия стоит на стороне Израиля, поскольку он является демократическим государством.

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В общем, двойные стандарты, к которым привыкли страны коллективного Запада и их функционеры, никуда не деваются. Возможно, события, которые разворачиваются сейчас и ещё будут разворачиваться в будущем, научат их относиться ко всем одинаково, но надежда на это крайне невелика. Что до Шольца, то он регулярно называет трагические вещи «нелепыми» и «абсурдными», когда речь заходит о событиях, которые необходимо трактовать в выгодной для коллективного Запада форме.

#политика #боевые действия #израиль #германия #палестина #хамас #психиатрия #сектор газа
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