Заграница им поможет.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, ведущий себя словно нашкодивший кот, всячески отказывается попадаться на глаза своим коллегам по постсоветскому пространству. Этой осенью Пашинян отказался участвовать на саммите Содружества Независимых Государств (СНГ), теперь же официально уведомил президента Беларуси Александру Лукашенко о том, что не приедет на саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Беларусь в этом году принимает данный саммит.

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Согласно официальному комментарию пресс-службы Пашиняна, премьер Армении выразил надежду на то, что партнёры по ОДКБ «с пониманием» примут это решение.

На что рассчитывает Пашинян, непонятно: портить отношения с теми, благодаря кому вообще существует Армения, как минимум недальновидно, а как максимум — предательство национальных интересов государства. Сейчас Пашинян метит в Евросоюз, демонстративно проводит учения с американскими военнослужащими и всячески изображает из себя всего такого самостоятельного и независимого.

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Тотальное ухудшение отношений между действующей армянской властью и Россией произошло этой осенью, когда Никол Пашинян фактически «слил» Нагорный Карабах, ныне официально признаваемый частью Азербайджана, и в чём армянский «лидер» обвинил Москву. По какой-то необъяснимой причине сражаться за ни кем, в том числе и Арменией, непризнанную Нагорно-Карабахскую республику якобы должны были российские военные в рамках союзных соглашений с Арменией. Понятно, что всё это лишь предлоги для создания очередного очага политической напряжённости неподалёку от РФ.