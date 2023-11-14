В этом году срок действия был продлён в экстренном режиме и буквально в последний момент.

Швейцарская компания SITA, которая является администратором международной авиационной доменной зоны .aero, с 10 ноября перестала работать с авиакомпаниями из России по вопросам регистрации и продления доменов в этой зоне. Действующие домены, по последним данным, удалось в экстренном порядке продлить только на год.

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Как сообщает администрация сервиса LetSearch.ru, в доменной зоне .aero зарегистрировано свыше 200 российских сайтов. В настоящий момент зону используют около 30 аэропортов (Шереметьево, Жуковский, Казань, Красноярск, холдинги «Аэропорты регионов», «Аэродинамика» и другие. Также в доменной зоне .aero присутствует 15 авиакомпаний, среди которых есть «Победа», «Азимут», «Ямал», «Икар», «Апроса» и другие.

Российский регистратор Ru-Center получил уведомление от SITA и сумел экстренно продлить срок действия доменов всех своих клиентов на один год за свой счёт. Параллельно с этим Ru-Center настоятельно рекомендовал клиентам в течение следующих 12 месяцев перенести свой сайт на домены в других регионах.

Также компания нужно будет не только перенести сайты на новые домены, но и изменить почтовые адреса сотрудников, а также проинформировать клиентов об изменениях.

Опрошенный журналистами директор Института исследований интернета Карен Казарян не считает переход в другие доменные зоны большой проблемой (дешевизна регистрации). Гораздо сложнее будет, по мнению исполнительного директора агенства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, зарегистрировать новые адреса и перенаправить на них трафик. Но в течение одного года это сделать будет более чем реально.

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Напомним, международная авиационная доменная зона .aero работает с 2002 года и предназначается только для авиакомпаний, аэропортов, предприятий космической и авиастроительной отрасли, авиаклубов, систем продажи билетов и так далее. Ещё в ноябре прошлого года Минтранс сообщил, что все 53 российские авиакомпании завершили переход на российские системы бронирования «Леонардо» или на «Онлайн резервейшен систем» (ОРС).