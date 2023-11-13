Дай. Ну, дай.

Ситуацию, в которой находится Украина, завидной даже при большом желании не назовёшь: как бы этот конфликт ни закончился (а тенденция показывает, что завершится всё соответственно логике и элементарной математике), Киеву как-то придётся отдавать все набранные у коллективного Запада долги, которые отнюдь не являются помощью в прямом смысле этого слова, поэтому мы в редакции слово «помощь» относительно финансовых и военных подачек Украине и берём в кавычки.

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Набрали уже свыше ста миллиардов долларов и евро, собираются набрать ещё примерно столько же, и это ещё формального завершения текущего конфликта даже на горизонте не видно. И вот, сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна рассчитывает на создание предназначенного для оказания поддержки Украине фонда в рамках Европейского специального фонда мира. Общая сумма такого спецфонда, рассчитывает Кулеба, составит 20 миллиардов евро.

Помимо денег Кулеба хочет всё-таки увидеть обещанный ранее миллион артиллерийских снарядов, из которых на сегодняшний день было поставлено меньше трети, при том, что срок поставки истекает в марте следующего года.

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И если деньги нарисовать на Западе ещё могут, то вот конвертировать их в материальные средства — в данном случае в артиллерийские снаряды — так просто невозможно. Для этого необходимо наращивать масштабы производства, которое с каждым днём в связи с добровольным отказом ключевых промышленных государств Европы от доступных российских энергоносителей становится всё дороже и дороже. В конце концов, мы не в компьютерной игре живём, где можно за минуту перевести накопленные ресурсы в промышленность, а в суровой реальности, где сначала нужно специалистов найти, а затем убедиться в том, что масштабирование производства военной продукции имеет смысл в долгосрочной перспективе. Развернуть промышленность, чтобы через год её опять сворачивать за ненадобностью, не успев толком и раскочегарить — такого капитализм не терпит.