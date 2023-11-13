Это евродипломатия такая, понимать надо.

Функционеры Евросоюза, которые ранее заявляли о том, что украинский конфликт должен решаться на поле боя, держать своё слово, как и всегда, не желают. На поле боя конфликт уже решён, и обратного пути уже нет, но признавать сей факт тот же глава Евродипломатии Жозеп Боррель, который обожает делать имеющие мало общего с реальностью заявления, не торопится. Напротив: продолжает гнуть свою линию о необходимости «не забывать» об Украине, а также подсчитывать каждый миллиард переданной Киеву военной «помощи».

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Так, сегодня Боррель заявил, что совокупная военная «помощь», оказанная Евросоюзом Украине, достигла отметки в 27 миллиардов евро. Это, добавил Боррель, показатель, которого ЕС достиг впервые. Еврофункционер также заявил, что ЕС продолжает «стоять на стороне Украины» и тренировать её военных.

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В том, что Украина полностью находится на западной системе искусственного жизнеобеспечения, нет никакого секрета: это общеизвестный и крайне печальный для самой Украины факт. Её «друзья» вместо того чтобы своими силами побежать спасать Украину и получить за это, образно говоря, бейсбольной битой по зубам, предлагают Киеву бесконечно за чужой счёт сражаться в конфликте с заведомо решённым исходом, изменить который невозможно, и продолжать тонуть в долгах, которые придётся, обязательно придётся в будущем отдавать. Воображать себе, что Запад не заставит Украину отработать всё, что в неё вложил — это быть максимально отдалённым от суровой действительности.