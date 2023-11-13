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Редакция
События в мире Михаил Андреев
WSJ: Россия массово выкупает вертолётные двигатели у своих иностранных клиентов
Из этого западная пресса как всегда сделала неправильный вывод.

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В чём большой талант западных так называемых средств массовой информации? В умении брать факт и выворачивать и растягивать его таким образом, чтобы он налез на требуемый от этих средств массовой информации нарратив. Именно так на выходных произошло со статьёй в The Wall Street Journal (WSJ), в которой журналисты газеты сообщили о том, что Россия массово выкупает для собственных нужд вертолётные двигатели, ранее поставленные своим иностранным клиентам.

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Согласно имеющейся у WSJ информации, ещё весной российская делегация прибывала в Каир, чтобы обсудить возможность выкупа двигателей для вертолётов Ми-8/Ми-17. Всего, согласно сведениям издания, Россия попросила у Египта вернуть 150 двигателей, в обмен на которые согласилась списать часть египетских долгов и продлить поставки важной для Египта сельскохозяйственной продукции.

Аналогичным образом, продолжает WSJ, была достигнута договорённость с Белоруссией, тогда как Бразилия и Пакистан передавать двигатели отказались.

И вот здесь следует ключевой ошибочный вывод со стороны американского издания. Оно утверждает, что поиски двигателей вызваны большими потерями ВС РФ в вертолётной технике в рамках специальной военной операции. И хотя, безусловно, потери в авиации со стороны России имеются, но отнюдь не в таком масштабе, как это пытается показать западная пресса, ссылающаяся исключительно на фантазии украинского генштаба, ведь в таком случае логичнее было бы выкупать не двигатели, а целиком вертолёты.

В реальности то, что РФ выкупает именно двигатели (и здесь мы допускаем, что статья WSJ правдива, хотя всё может быть ровно наоборот — за западной прессой не заржавеет), свидетельствует разве что о том, что вертолётное двигателестроение в стране пока не дотягивает до масштабов, требуемых для поддержания масштабных боевых действий. Не секрет, что ресурс у авиационных двигателей, как в целом у двигателей в любой военной технике, по причине работы в тяжелейших условиях и при безумных нагрузках, не бесконечный: постоянно их ремонтировать невозможно, и рано или поздно их просто меняют на новые. Вот с этой целью, очевидно, Россия и выкупает ранее поставленные за рубеж силовые установки.

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К слову, ещё весной этого года глава Минпромторга России Денис Мантуров прямо подтверждал, что в России наблюдается нехватка двигателей ВК-2500, применяемых практически во всех современных отечественных вертолётах. Потребность, согласно весеннему комментарию Мантурова, составляла свыше пятисот таких двигателей в год, а раскочегарить производство удалось лишь до трёхсот двигателей.

#россия #экономика #авиация #промышленность #боевая авиация #вертолёты
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