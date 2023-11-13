МКС на минималках. Но то пока.

Пока Международная космическая станция (МКС) безнадёжно устаревает, а отношения ключевых участников данного проекта с РФ продолжают с их подачи лететь в тартарары, а это значит, что как проект МКС в перспективе ожидает та же участь, что станцию «Мир», в России готовят проект своей будущей полностью собственной орбитальной станции. И вот, сегодня в рамках выставки Dubai Airshow-2023 госкорпорация «Роскосмос» показала макет, демонстрирующий то, как будет выглядеть российская орбитальная станция.

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На данном этапе она больше похожа на «МКС на минималках», и это неспроста: согласно комментарию «Роскосмоса», у российской орбитальной станции, как и у МКС, модульная архитектура, которая подразумевает возможность практически неограниченного наращивания количества подключённых к ней космических модулей.

При необходимости, что любопытно, в «Роскосмосе» допустили возможность создания отдельно летающего обслуживаемого модуля, который можно будет использовать для проведения продолжительных космических экспедиций.

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Пока что, впрочем, это всё разговоры о некой отдалённой перспективе. Куда более важной задачей является кратное, нет, порядковое увеличение количества российских спутников самого разного назначения, в том числе и для проекта «Сфера», который в перспективе должен будет стать конкурентом спутникового интернета Starlink от американской SpaceX.