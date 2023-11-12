Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Израиля исключил передачу сектора Газа под палестинский контроль
Решать судьбу сектора будет победитель. Коим Нетаньяху преждевременно видит себя.

реклама

Есть такая замечательная поговорка: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». В израильском политическом руководстве её, по всей видимости, не слышали, поэтому регулярно делают заявления с позиции победителя. Безусловно, сомнений в том, что Израиль рано или поздно одолеет ХАМАС и установит оккупацию сектора Газа, нет: при безмерной помощи США сил у израильской армии (ЦАХАЛ) на это хватит. Пока что результата ЦАХАЛ не добилась, и неизвестно, какой ценой вообще будет добыта эта победа, но израильское политическое руководство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху уже строит планы на будущее сектора Газа.

реклама

И в этих планах, что совершенно естественно, нет места установления над сектором центральной палестинской администрации. Как заявил Нетаньяху, задача ЦАХАЛ — полное искоренение движения ХАМАС, что вряд ли будет возможно в случае передачи управления над сектором Палестине. Премьер Израиля добавил, что руководитель Палестины Махмуд Аббас так и не осудил ХАМАС за его действия, поэтому власти, которая отказывается это делать, в секторе Газа не место.

Нетаньяху пообещал, что в Газе не будет ХАМАС и не будет никакого руководства, которое «учит своих детей ненавидеть Израиль и убивать израильтян».

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу

На сегодняшний день в секторе Газа продолжается наземная операция Армии обороны Израиля. Войска фактически перерезали сектор пополам и потихоньку стягивают кольцо в одноимённом городе Газа, который фактически превращён в одни большие руины после месяца авиаударов, за неизбирательность которых большая часть мира осудила Израиль, навсегда изменив к данному государству своё отношение.

#политика #боевые действия #израиль #палестина #хамас #сектор газа
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Экс-советник Кучмы допустил, что целью ВС РФ станет Киев
Генерал ВСУ заявил, что Украине нужен президент уровня Шарля де Голля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
59
Пять классных фишек PlayStation, о которых редко говорят
7
"Проклятие монахини 2" - классический фильм об экзорцизме, но с нюансами
2
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
64
Deepcool AN600 - топ среди top-flow кулеров или жертва топового маркетинга - тест и обзор
16
Итоги гоночного уик-энда 11-12 ноября
+
Ка-50 «Черная акула» - вертолет, опередивший время
4
Опасные флешки – почему не стоит использовать найденные накопители, и при чем тут хакеры
1
Military Watch: недостатки F-35 заставляют ВВС США задумываться над новым истребителем
1
АПЛ проекта 705(К) "Лира" – советская субмарина, опередившая время
1

Сейчас обсуждают

Denis Lykov
15:58
... у меня i5-13500 стоит под кульком на 80÷95W и ничего не греется! Тем более не троттлит! "Попугаев в cpu-z 8000 из возможных 8800 (8000/8800). Изучать матчасть - это приговор! 🦧🌵 🆙️🆘️
Deepcool AN600 - топ среди top-flow кулеров или жертва топового маркетинга - тест и обзор
Ruhama_Sama
15:56
Да я свою 4090 солью и в итоге сумма значительно меньше выйдет
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
Denis Lykov
15:53
Изучать настройки TDP в биосе! PL1 & PL2. ... и не писать всякую брехню! 🅾️🆚️🅾️ 💯5️⃣0️⃣0️⃣
Deepcool AN600 - топ среди top-flow кулеров или жертва топового маркетинга - тест и обзор
Ruhama_Sama
15:53
Уж поверь завезут. Вопрос в цене
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
Даня
15:52
Нипонял, зачем здесь это, где статья про супер оружие, которым нужно гордиться.
Deepcool AN600 - топ среди top-flow кулеров или жертва топового маркетинга - тест и обзор
старый мох
15:51
обладалель rx 6700 xt nitro+ одобряет 👍
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
Митюнин Сергей
15:50
Молодцы американцы.Многоразовый самолёт космический опять пришел в космос
SpaceX 7 декабря запустит многоразовый космический самолет X-37B на ракете Falcon Heavy
Vorvort
15:46
Цитата: "Ещё раз, я привёл тебе факт. Твоя якобы "оптимизированная под всех" игра, мало того что тормозит с точки зрения игроков (а об этом пишут и говорят везде), но и исследовавший её специалист наш...
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
Зураб Вашаломидзе
15:43
Да и в ГТА 5 когда убиваешь соседей то их дома забрасывались и потом продавались. Ток чёт я не помню таких механик в ГТА 5 хотя инсайдеры так красиво стелили
Инсайдер из Rockstar Games вновь раскрыл некоторые подробности из геймплея GTA 6
Dimkovski
15:42
Совсем уже с ума посходили....такую колонку в подарок Пророку Санбою можно подарить
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем