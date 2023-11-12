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Есть такая замечательная поговорка: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». В израильском политическом руководстве её, по всей видимости, не слышали, поэтому регулярно делают заявления с позиции победителя. Безусловно, сомнений в том, что Израиль рано или поздно одолеет ХАМАС и установит оккупацию сектора Газа, нет: при безмерной помощи США сил у израильской армии (ЦАХАЛ) на это хватит. Пока что результата ЦАХАЛ не добилась, и неизвестно, какой ценой вообще будет добыта эта победа, но израильское политическое руководство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху уже строит планы на будущее сектора Газа.
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И в этих планах, что совершенно естественно, нет места установления над сектором центральной палестинской администрации. Как заявил Нетаньяху, задача ЦАХАЛ — полное искоренение движения ХАМАС, что вряд ли будет возможно в случае передачи управления над сектором Палестине. Премьер Израиля добавил, что руководитель Палестины Махмуд Аббас так и не осудил ХАМАС за его действия, поэтому власти, которая отказывается это делать, в секторе Газа не место.
Нетаньяху пообещал, что в Газе не будет ХАМАС и не будет никакого руководства, которое «учит своих детей ненавидеть Израиль и убивать израильтян».
На сегодняшний день в секторе Газа продолжается наземная операция Армии обороны Израиля. Войска фактически перерезали сектор пополам и потихоньку стягивают кольцо в одноимённом городе Газа, который фактически превращён в одни большие руины после месяца авиаударов, за неизбирательность которых большая часть мира осудила Израиль, навсегда изменив к данному государству своё отношение.