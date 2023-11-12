И на эту роль, в его сознании, метит главком ВСУ Залужный.

Два самых известных французских политика — это, пожалуй, Наполеон Бонапарт и Шарль де Голль. Поскольку второй в масштабах истории был совсем недавно, в этой самой истории себя не запятнал и вошёл в неё как монументальная фигура, способная проводить независимую политику, то и поклонников у него гораздо больше. В частности, Шарля де Голля как сильного лидера почитают и на Украине, где пусть пока что некоторые, но уже всё громче желают видеть фигуру такого же уровня на посту главы государства.

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Так, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко отвечая на вопрос журналистки одного из украинских телеканалов о том, что Украине сейчас нужен президент с опытом Шарля де Голля, и что на эту роль якобы идеально подходит главком ВСУ Валерий Залужный, ответил позитивно.

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Действительно ли у Залужного имеются качества, позволяющие ему быть современным де Голлем, откровенно непонятно. Судя по действиям, которые Залужный совершает на линии боевого соприкосновения, любой выпускник военного училища в звании лейтенанта добился бы больших результатов, ну или просто не стал бы сопротивляться ВС РФ, сопоставив статистику и осознав реальность. С другой стороны, мы очень многого не знаем о внутриполитической ситуации на Украине — не исключено, что Залужный попросту не может ослушаться политического руководства страны. Что, конечно, будучи главкомом всей армии, больше звучит как фантастика.