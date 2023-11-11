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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bild: Германия намеревается удвоить военную «помощь» Украине в следующем году
США продолжают в экстренном порядке перекладывать Украину на плечи Европы.

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После того как Израиль вступил в очередной конфликт с ХАМАС, который на этот раз, по заявлениям самих же израильских властей, будет долгим и затратным, США пришлось экстренно переключать внимание на поддержку своего ближневосточного союзника. Украина отошла для США на второй, если не на третий план, однако, учитывая то, сколько в подготовку этого антироссийского тарана было вложено сил, времени и денег, понятно, что просто так брать и «сливать» Киев в Вашингтоне не намерены. По крайней мере, пока. Вместо этого Украину явно собираются окончательно спихнуть на попечение Евросоюза, локомотивом которого пока, несмотря на статус технической рецессии, остаётся Германия.

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И вот, немецкое издание Bild, ссылаясь на полученную от министерства обороны ФРГ информацию, сообщило, что в следующем году Берлин намерен удвоить военную «помощь» Киеву — с 4 до 8 миллиардов евро. Об этом, уточняет Bild, шла речь в рамках заседания правящей немецкой коалиции, и соответствующее решение якобы будет принято уже на следующей неделе.

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Официально данная информация пока не подтверждена, но обычно подобные «инсайды» от прессы оказываются правдой. А это означает, что на Западе всерьёз рассчитывают на то, что конфликт на Украине будет продолжаться ещё и в течение всего следующего года. Впрочем, если столь часто и столь много подбрасывать в него дрова, то, безусловно, гореть этот костёр будет долго. Вопрос лишь: хватит ли у ЕС запасов дровишек в отрыве от США? Ведь разговоры про рецессию, деиндустриализацию и утрату конкурентоспособности — это отнюдь не продукт фантазии российских СМИ; они просто переписывают комментарии западных же политиков и аналитиков.

#россия #украина #политика #боевые действия #экономика #германия #евросоюз
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