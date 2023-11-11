Любые односторонние санкции — незаконны. Это надо помнить. И любые «санкционеры» теряют уважение в мире.

Находясь больше сорока лет под западными санкциями и понеся от них колоссальный ущерб, Иран и его власти, с одной стороны, выступают против незаконных односторонних рестрикций, а с другой стороны почему-то находят совесть к ним призывать, когда это становится выгодно Ирану с политической точки зрения. Так, месяц назад наложить санкции на Израиль за его действия в секторе Газа призывал глава МИД Ирана, а сегодня с аналогичным тезисом выступил уже президент Исламской республики Ибрахим Раиси.

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Выступая на чрезвычайном посвящённом ситуации в секторе Газа саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, иранский президент призвал исламские страны ввести санкции против Израиля, в том числе наложив эмбарго на поставки нефти. Из комментария Раиси следует, что Израиль должен немедленно вывести войска из сектора Газа, снять с него блокаду и полностью прекратить боевые действия.

Насколько призывы господина Раиси резонируют в сознании руководителей исламских (и арабских, раз уж на то пошло) государств, неизвестно. Ясно одно: устроить тотальную блокаду Израилю, если очень хочется, вполне возможно. Вопрос лишь, как на это отреагирует ключевой патрон Израиля в лице США. И вот ослабевающего гегемона пока ещё побаиваются, поскольку теряющий силы и понимающий это гегемон гораздо опаснее, чем имеющий реальные основания считатьб себя властителем мира.

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В любом случае, необходимо понимать, что любые односторонние санкции в обход Совета Безопасности ООН в своей сути незаконны, а те, кто к ним присоединяются или их продавливают, теряют доверие и уважение на международной арене.