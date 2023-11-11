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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ПВО перехватила украинские беспилотники над Московской и Смоленской областями
Давненько такой наглости от ВСУ не было.

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К тому, что ВСУ продолжают заниматься эскалацией конфликта, с одной стороны, не имея никаких собственных ресурсов для его поддержания, а с другой, явно провоцируя ВС РФ на удар возмездия, мы уже привыкли: с украинской стороны регулярно залетают и сбиваются беспилотники в приграничных регионах — Брянской, Белгородской и Курской областях, не говоря уже про новые регионы и Крымский полуостров. Поэтому когда БПЛА залетают глубже в российский тыл, это сразу же вызывает неподдельный интерес и не менее неподдельные вопросы.

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И вот, пару часов назад ВСУ предприняли попытку осуществления удара по объектам вглубь российской территории: Минобороны отрапортовало о том, что два беспилотника самолётного типа были перехвачены над территориями Смоленской и Московской областей.

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Каким курсом данные БПЛА следовали, откуда запускались, а также каков у них был пункт назначения, не сообщается. Зачастую, если не сказать всегда, подобные БПЛА, когда речь заходит о расположенных в столь глубоком тылу регионах, как Московская область, запускаются непосредственно с территории самого региона. Проще говоря, диверсантами. И выявлять подобных деятелей, которые проникли в Россию ещё в начале СВО под видом беженцев, нужно с утроенной силой.

#россия #украина #политика #боевые действия
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