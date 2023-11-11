Давненько такой наглости от ВСУ не было.

К тому, что ВСУ продолжают заниматься эскалацией конфликта, с одной стороны, не имея никаких собственных ресурсов для его поддержания, а с другой, явно провоцируя ВС РФ на удар возмездия, мы уже привыкли: с украинской стороны регулярно залетают и сбиваются беспилотники в приграничных регионах — Брянской, Белгородской и Курской областях, не говоря уже про новые регионы и Крымский полуостров. Поэтому когда БПЛА залетают глубже в российский тыл, это сразу же вызывает неподдельный интерес и не менее неподдельные вопросы.

реклама

И вот, пару часов назад ВСУ предприняли попытку осуществления удара по объектам вглубь российской территории: Минобороны отрапортовало о том, что два беспилотника самолётного типа были перехвачены над территориями Смоленской и Московской областей.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Каким курсом данные БПЛА следовали, откуда запускались, а также каков у них был пункт назначения, не сообщается. Зачастую, если не сказать всегда, подобные БПЛА, когда речь заходит о расположенных в столь глубоком тылу регионах, как Московская область, запускаются непосредственно с территории самого региона. Проще говоря, диверсантами. И выявлять подобных деятелей, которые проникли в Россию ещё в начале СВО под видом беженцев, нужно с утроенной силой.