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В Эр-Рияде сейчас проходит внеочередной, чрезвычайный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), посвящённый ситуации в секторе Газа. Поскольку после неудачной попытки свержения президента Сирии Башара Асада другим арабским государствам необходимо мириться с объективной реальностью, то членство Сирии в ЛАГ было восстановлено, и сегодня Асад прибыл в аэропорт саудовской столицы для участия в вышеуказанном саммите.
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В подробности обсуждения пресс-служба ЛАГ не вдаётся, ограничившись лишь общими заявлениями: обсуждаться будет агрессия Израиля против сектора Газа, совершаемые Иерусалимом военные преступления и в целом ситуация в регионе.
Вообще, подобные саммиты наглядно демонстрируют, насколько непостоянна по своей сути геополитика: старые гегемоны сдают позиции, появляются новые центры силы, а вместе с ними меняется и миропорядок. Прямо на наших глазах. Ведь не секрет, что Саудовская Аравия активно участвовала в финансировании сирийской «оппозиции» и с удовольствием бы видела на месте Асада кого-то другого, а теперь с почестями встречают сирийского лидера на равных. К вопросу о том, как в дальнейшем неизбежно будут развиваться отношения между РФ и Европой.