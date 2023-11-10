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За этот год дроны-камикадзе «Ланцет» стали фактически символом всей специальной военной операции на Украине. Эти относительно недорогие, но при этом обладающие внушительной разрушительной силой беспилотники позволяют поражать как опорные пункты, так и лёгкую технику, артиллерию и даже тяжёлые танки. Как будто этого мало, сегодня «Военная хроника» сообщила о том, что в войска стали активно поступать «Ланцеты», оснащённые тепловизорами.
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Логика нововведения в следующем: в условиях, когда световой день становится всё короче, и на заметное увеличение пойдёт ещё нескоро, данные беспилотники-камикадзе смогут продолжать работать и ночью, и при любых погодных условиях, и, что самое важное, в зимнее время года, выявляя тепловые следы от целей.
Насколько массовыми на сегодняшний день являются усовершенствованные в плане оптики «Ланцет», неизвестно. С прошлого года масштаб производства «Ланцетов» был увеличен в несколько десятков раз, и на сегодняшний день в Сети зафиксировано более семисот только успешных и попавших в публичную плоскость фактов применения данных беспилотников.
Ранее на линии боевого соприкосновения стали применять «Ланцеты» с автоматической системой наведения на цель.