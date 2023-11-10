Теперь думаем, с какой целью Молдавию в такое состояние ввергли.

Как и практически все постсоветские республики, решившие отказаться от добрососедских и взаимовыгодных отношений с Россией, у Молдавии предсказуемо возникли большие трудности в экономике. Происходит всё как под копирку: молдавская продукция даже в России была нужна с очень большой натяжкой — исключительно из политических соображений — в Евросоюзе так она в принципе не требуется. Как итог, сейчас молдавская экономика в значительной степени существует за счёт западных кредитов.

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И именно об этом сегодня заявил бывший президент страны Игорь Додон, заявивший, что доходы бюджета Молдавии падают, государство фактически находится в состоянии политического и экономического дефолта, и страна в целом «уже банкрот». По словам Додона, происходящее нужно остановить.

Понятно, что Додон выступает в качестве оппозиции действующей президенту Майе Санду и её «команде» и просто пока делает популистские заявления без программы решения сложившейся катастрофической ситуации.

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Здесь необходимо понимать, что даже если Молдавия помирится с Россией, то молдавская продукция на российском рынке уже не нужна по причине её полного замещения. Так что здесь, как говорится, поезд ушёл, и ломать — не строить. Опасна ситуация тем, что в страдающих от нищеты странах начинают раскочегариваться элементы, радикализирующие не только политический истеблишмент, но и общество в целом, из-за чего государство может быть ввергнуто в ещё большую катастрофу, чем «политический и экономический дефолт». За примерами далеко ходить, увы, не нужно.