Да что ж ты будешь делать, одна зрада за другой.

Ещё в период продолжавшегося весной текущего года информационного угара на фоне вывода прошлой осенью российских войск с части территории Украины, который выдали как за великие победы ВСУ, страны коллективного Запада, и в особенности готовые исполнять любые, даже самые членовредительские приказы из-за океана государства Евросоюза заверили Киев в том, что обеспечат Украину одним миллионом артиллерийских снарядов в срок аж до марта 2024 года.

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Сегодня в издании Bloomberg, которое, как и все так называемые мейнстрим медиа на Западе, невозможно уличить в пророссийской позиции, появилась статья, из которой следует, что выполнить своё данное Украине обещание по боеприпасам Евросоюзу, скорее всего, не удастся. Согласно имеющейся у Bloomberg информации, внешнеполитическое подразделение ЕС уведомило членов союза о том, что союзу не удастся уложиться в ранее обозначенные сроки.

Так, из уведомления следует, что на сегодняшний день, когда больше половины обозначенного периода времени уже прошло, Евросоюз смог поставить Украине лишь 30 % от обещанного количества боеприпасов. Если тенденция не изменится, а никаких предпосылок для этого нет, то задача по обеспечению Киева снарядами к марту 2024 года выполнена не будет, а это, отмечают европейские функционеры, подорвёт возможность Украины оказывать сопротивление российской огневой мощи.

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Следует понимать, что снаряды Украине нужны не в марте следующего года и даже не сейчас, а полгода назад — к моменту подготовки к так называемому контрнаступлению. А тут ещё и такая незадача случилась, как боевые действия между Израилем и ХАМАС, где внезапно выяснилось, что в одиночку Израиль проводить операцию оказался не в состоянии и сразу же запросил военную помощь (пока в виде поставок боеприпасов и оружия) у своего заокеанского патрона.