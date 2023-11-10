Похоже, кого-то присутствие оккупационных сил США в регионе не устраивает. Не так ли?

На Ближнем Востоке у Соединённых Штатов имеется немыслимое количество военных баз. Факт их присутствия, учитывая стремительное ослабление бывшего гегемона, а также усиление региональных, восстановление бывших глобальных и появление новых глобальных игроков, дарует ближневосточным государствам надежду на то, что им удастся выдворить американские военные базы со своей территории восвояси. А чтобы продемонстрировать серьёзность своих намерений, последние недели по базам США в регионе регулярно наносятся ракетные и беспилотные удары со стороны, скажем так, «сочувствующих».

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И вот, сегодня заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила факты многочисленных ударов по американским ближневосточным базам, заявив, что всего за последние три недели — с 17 октября по 9 ноября включительно — по американской военной инфраструктуре на Ближнем Востоке было нанесено не меньше 46 ударов, в результате которых были ранены 56 человек.

Очевидно, что присутствие американских военных в данном регионе многими воспринимается как незаконное, и таким нехитрым способом ближневосточные игроки намерены «выкурить» американские контингенты.

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Понятно, что просто так США отсюда не уйдут. Наоборот, военное присутствие Вашингтона на Ближнем Востоке только увеличивается: были пригнаны две авианосных ударных группы (якобы для сдерживания тех, кто захотят воспользоваться конфликтом Израиля с ХАМАС), усилены меры противовоздушной обороны, а также переброшены дополнительные военнослужащие.