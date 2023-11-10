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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер-министр Венгрии объяснил, почему конфликт на Украине не закончился ещё весной 2022 года
Если перефразировать слова Орбана, то по причине отсутствия у Украины государственного суверенитета.

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Виктор Орбан, который явно намерен после окончания украинского кризиса стать венгерским воплощением Шарля де Голля — монументальной в историческом плане фигуры, которая могла позволить себе проводить независимую государственную политику, продолжает регулярно объяснять несведущим, что происходит на Украине и почему конфликт до сих пор не закончился.

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Сегодня в ходе выступления на радиостанции Kossuth Орбан, комментируя недавнее интервью экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера о причинах украинского конфликта, заявил, что российская специальная военная операция и украинский конфликт в целом могли бы завершиться ещё весной прошлого года.

Как отметил Орбан, венгерскому руководству хорошо известно о том, что в конце марта—начале апреля 2022 года в Стамбуле был, по сути, сформирован договор между РФ и Украиной об окончании конфликта и выполнении ряда российских требований. Но, по словам Орбана, Украина отказалась подписывать проект договора и дальше работать с Москвой по данному вопросу по приказу из США. Премьер Венгрии уверен в том, что рано или поздно эти сведения будут опубликованы, а историки ещё поломают голову над тем, что произошло.

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Напомним, что проект договора в Стамбуле подразумевал тотальное сокращение ВСУ, нейтралитет Украины, а также предоставление Киеву гарантий безопасности со стороны в том числе и России. Как собирались решать вопрос бывших регионов Украины, на данный момент неясно, да и в любом случае конкретно данный вопрос уже неактуален по причине включения четырёх (не считая Крыма) регионов Украины в состав России. А учитывая, что Конституция РФ не допускает отчуждение территорий, то статус данных регионов уже не является предметом торга. Торг будет уже за другие регионы. И это всё весьма печально для Украины, ведь если бы киевские власти имели хоть какую-то минимальную самостоятельность, то решить проблему можно было ещё в 2015 году, отделавшись лишь Крымом. Но в Киеве решили продолжить играть чужими жизнями и судьбами в это «казино», и, что вполне естественно, продули в нём ещё больше материальных средств.

#россия #украина #политика #боевые действия
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