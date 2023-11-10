Между тем в украинскую прессу вбрасывается нарратив о том, что «контрнаступа» не было вовсе.

Неделю назад так называемому контрнаступлению ВСУ исполнилось пять месяцев. За этот период вооружённым силам Украины не удалось добраться даже до первой реальной линии российской обороны — так называемой Линии Суровикина — а территориальные приобретения, за которые ВС РФ никогда, собственно, в рамках данного конфликта не дралась, считая территории лишь оперативно-стратегическим аспектом, а не смыслом всей операции, исчисляются несколькими не имеющими никакого значения населённых пунктов в статусе деревень и сёл.

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В то время как в украинских СМИ начинают вбрасывать нарратив о том, что на самом деле никакого контрнаступления не было, и что происходящее на протяжении пяти месяцев — это «психологические операции» по введению оппонента в заблуждение, в западных СМИ предпочитают всё же потихоньку отказываться от совсем уже нелепых сказок в пользу реальности. По крайней мере, как они её видят.

Так, издание The Economist, которое трудно уличить в пророссийской позиции, опубликовало статью под говорящим заголовком «Украинское констрнаступление закончилось?». В самом «теле» материала, впрочем, мы узнаём, что вопросительный знак в заголовке лишний, и если его убрать, то он будет лучше отражать действительность. В статье отмечается, что на основе данных со спутников, которые фиксируют пожары (в случае с Украиной — как следствие боевых действий), напрашивается вывод о том, что контрнаступление ВСУ потерпело фиаско, добившись лишь незначительных территориальных приобретений.

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В статье The Economist, поскольку оно занимает сугубо проукраинскую позицию, при этом не отмечается, что ВСУ во время своего «контрнаступа» потеряли немыслимое количество военной техники, переданной им западными спонсорами, а также понесли чудовищные потери в личном составе. В целом The Economist повторяет сказанный главкомом ВСУ Валерием Залужным тезис о том, что конфликт «зашёл в тупик», хотя в реальности мы понимаем, что никакого тупика в нём нет. Тупик в представлении главкома ВСУ — это когда ВС РФ вновь перехватили инициативу и превратили «контрнаступ» в реальный контрнаступ, пусть и крайне осторожный и методичный.