Оказывается, 70 метров в этой стометровке якобы пройдены. О как.

Киевские власти иногда любят делать сравнения, которые никоим образом не соотносятся с примером конфликта на Украине. Так, например, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, которого многие считают серым кардиналом, дёргающим за ниточки марионеточного короля, сегодня сравнил украинский кризис с забегом на 100 метров, 70 из которых якобы уже пройдены.

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Согласно аналогии Ермака, оставшиеся 30 метров будут «самыми тяжёлыми». Почему Ермак считает конфликт пройденным на 70 %, учитывая, что никаких реальных результатов ВСУ не добились, и правда об этом, как ни крути, просачивается уже отовсюду, и скрыть это невозможно, непонятно. Как добавил глава ОП Украины, когда закончится конфликт, «никто не знает», но одно точно: закончится он «очень внезапно».

Необходимо понимать, что в реальности никакой внезапности в завершении конфликтов нет. Для сравнения, во время Второй мировой войны ещё в 1944 году было понятно, кто одержит в ней победу, и именно поэтому в феврале 1945 года, когда ещё никто не знал, когда формально закончатся боевые действия, состоялась Ялтинская конференция, в рамках которой между победителями обсуждался уже послевоенный миропорядок. Сейчас ситуация примерно похожая, с поправкой, конечно, на масштаб.

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Вопрос лишь, почему Ермак сравнивает конфликт со стометровкой, если он больше похож на марафон, в котором до финиша добирается лишь самый выносливый.