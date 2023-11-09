Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров заявил, что Запад хочет «дружить» с Арменией против России
Почему Россия ничего с этим не делала, не делает и, по всей видимости, не собирается делать?

реклама

Политическая ситуация в Армении с каждым днём становится всё менее привлекательной в первую очередь для самой Армении: окружена, мягко говоря, недоброжелателями, позволяет себе проводить псевдонезависимую политику, кусать кормящую руку, а также заигрывать с теми, кого Россия воспринимает как угрозу. После того как премьер-министр Армении фактически «слил» Нагорный Карабах и во всём обвинил РФ, тенденция по вытаскиванию Еревана из сферы влияния Москв ускорилась, и вот, сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада сейчас «обхаживают» Армению, желая «дружить» с ней «против России».

реклама

Есть ли у российского внешнеполитического ведомства какие бы то ни было варианты решения сложившейся проблемы, которая в перспективе может стоить Армении государственности, непонятно.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Позиция МИД России часто вызывает у общественности вопросы. Например, почему Москва постоянно в проблемах с СНГ обвиняет коллективный Запад, но при этом сама пальцем о палец не ударяла, чтобы удерживать этот «союз» в своей сфере интересов и контроля. Так было и с Украиной, которую Москва пустила по течению, и которую ниже по этому течению поймали и «оприходовали» менее сентиментальные игроки на мировой арене, и с Грузией, и теперь вот с Арменией, а на подходе ещё с Молдавией.

#россия #политика #армения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Президент Чехии допустил начало переговоров между Москвой и Киевом в следующем году
Дрон-камикадзе «Ланцет» отправил в утиль очередную американскую гаубицу M777 ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
1
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
12
Military Watch: уникальная ракета комплекса С-400 и самолёт А-50 повышают эффективность ПВО России
+
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
Краткий обзор игры "The Invincible"
13
История одного НЕ корпуса
53
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
5
Между искусственным интеллектом и людьми творческих профессий назревает холодная война
19
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
12
Части ракет израильской ПРО «Железный купол» падают в населенных пунктах, а последствия скрываются
6

Сейчас обсуждают

Товарищ Ким
23:19
Уважают финны наше оружие! На фото лицензионные АК, в руках брутальных чухонцев.
Финляндия призвала Европу готовится к обеспечению собственной безопасности без помощи США
Vassiss Puppkinn
22:55
Звёздные дневники Йона Тихого. Какой у кого топ путешествий? Мой: 8-е, 14-е, 7-е, 13-е Сказки роботов тоже люблю.
Краткий обзор игры "The Invincible"
Garthar
22:48
Потому что кобра из-за особенностей центровки и пушки была реально самолетом для асов. От кобры отказались все и американцы и англичане из-за сложностей в пилотировании и малой высотности, а нашим она...
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
Артём Николаев
22:37
На максималках нет http://www.thg.ru/game/crysis_performance/crysis_performance-05.html
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает 0 FPS на минималках
glavhyilo
22:32
пиндосы схлопнутся скоро,в гражданских,внутренних войнах.
Times: мировые кризисы показывают потерю Соединенными Штатами контроля над мировым порядком
Garthar
22:31
Это ошибочное мнение. Лобзиком там не особо то что-то выпилишь.Дельта древесина это вам не фанерные фигурки вырезать. А качество производства неквалифицированным персоналом было таково, что опытные ла...
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
Eppius
22:30
Пустая болтовня.
Президент Чехии допустил начало переговоров между Москвой и Киевом в следующем году
Артём Николаев
22:30
Новость будто с этого момента подписку на видеокарту отключают.
Предполагаемые смартфоны Honor 100, 100 Pro получили сертификацию 3C с зарядкой мощностью 100 Вт
tolyasha
22:29
"Отличный" самолёт, ни разу ни с кем не воевавший
Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
Eppius
22:29
Пора брать
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D подешевел до 370 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем