Почему Россия ничего с этим не делала, не делает и, по всей видимости, не собирается делать?

Политическая ситуация в Армении с каждым днём становится всё менее привлекательной в первую очередь для самой Армении: окружена, мягко говоря, недоброжелателями, позволяет себе проводить псевдонезависимую политику, кусать кормящую руку, а также заигрывать с теми, кого Россия воспринимает как угрозу. После того как премьер-министр Армении фактически «слил» Нагорный Карабах и во всём обвинил РФ, тенденция по вытаскиванию Еревана из сферы влияния Москв ускорилась, и вот, сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада сейчас «обхаживают» Армению, желая «дружить» с ней «против России».

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Есть ли у российского внешнеполитического ведомства какие бы то ни было варианты решения сложившейся проблемы, которая в перспективе может стоить Армении государственности, непонятно.

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Позиция МИД России часто вызывает у общественности вопросы. Например, почему Москва постоянно в проблемах с СНГ обвиняет коллективный Запад, но при этом сама пальцем о палец не ударяла, чтобы удерживать этот «союз» в своей сфере интересов и контроля. Так было и с Украиной, которую Москва пустила по течению, и которую ниже по этому течению поймали и «оприходовали» менее сентиментальные игроки на мировой арене, и с Грузией, и теперь вот с Арменией, а на подходе ещё с Молдавией.