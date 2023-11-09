Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ЦАХАЛ заявили, что по Израилю с 7 октября было выпущено порядка 9 500 ракет
И десятки летательных аппаратов.

реклама

После того как радикальное движение ХАМАС седьмого октября устроило беспрецедентную по своей наглости и количеству жертв среди мирных израильтян террористическую атаку по граничащим с сектором Газа территориям Израиля, в мире появилась ещё одна чрезвычайно горячая точка. Сейчас Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) фактически перерубила сектор Газа пополам и медленно, но верно стягивает кольцо окружения вокруг одноимённого города Газа на севере сектора.

реклама

ХАМАС и сочувствующие ему другие военизированные группировки при этом без дела не сидят и продолжают обстреливать территорию Израиля ракетными средствами поражения. Согласно официальной информации ЦАХАЛ, с 7 октября и по сегодняшний день по территории страны были произведены пуски порядка девяти с половиной тысяч ракет и несколько десятков летательных аппаратов.

Согласно комментарию пресс-службы Армии обороны Израиля, тысячи этих ракет были перехвачены, а после начала наземной операции в секторе Газа зафиксировано значительное снижение в количестве пусков. Если верить израильским военным, то порядка 12 % всех пусков ракет по Израилю осуществлялись из гражданских объектов, таких, как мечети, школы, больницы и культурные центры, дескать, своими действиями ХАМАС подчёркивает свой цинизм и подтверждает статус террористической организации (в большинстве стран мира ХАМАС террористической организацией НЕ признаётся).

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом ЦАХАЛ оправдывает свои массированные и неизбирательные авиаудары по всему, что видят в секторе Газа, за которые уже получил порцию осуждений со стороны государств глобального Юга, справедливо считающих, что Израиль демонстрирует несоразмерность ударов по сектору Газа, в результате которых в основном гибнут не боевики ХАМАС, а мирные жители. Коих, согласно статистике ООН, за месяц уже погибло больше, чем за 20,5 месяцев специальной военной операции на Украине, и это при учёте того факта, что интенсивность боевых действий на Украине в несколько десятков, если не сотен раз выше, чем в секторе Газа и его окрестностях. Что называется, к вопросу о человеческом подходе ВС РФ к боевым действиям в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права. В Израиле же почему-то считают, что раз США за него, то за свои военные преступления отвечать не придётся. Ещё как придётся.

#политика #боевые действия #израиль #палестина #хамас #сектор газа
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Блинкен встревожен растущим уровнем взаимодействия РФ и КНДР в военной сфере
Американская пресса сомневается в возможности США оснастить армию гиперзвуковым оружием до конца текущего года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
+
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
19
Military Watch: уникальная ракета комплекса С-400 и самолёт А-50 повышают эффективность ПВО России
+
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
Краткий обзор игры "The Invincible"
12
История одного НЕ корпуса
51
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
5
Между искусственным интеллектом и людьми творческих профессий назревает холодная война
19
Части ракет израильской ПРО «Железный купол» падают в населенных пунктах, а последствия скрываются
6
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
11

Сейчас обсуждают

REY_B_
20:39
Бесполезно - у Тайваня нет сухопутной границы с кем-либо. А значит ему в первую очередь прилетит морская блокада.
Следуя стратегии ВСУ, Тайвань строит катера-камикадзе, в надежде сдержать боевые корабли Китая
sgs
20:36
Лайфхак. Как сделать так чтобы сохранилось продувание при глухой декоративной беговой стенке ? Нужно поместить корпус на полку, а в ней сделать отверстие чтобы воздух засасывался снизу. Это конечно ун...
История одного НЕ корпуса
REY_B_
20:35
Но только почему-то "выпивающие" бабы выглядят значительно старее непьющих.... Да и не "почему-то", а строго по биологии. - Спирт сворачивает белки, и их затем организму приходится выводить и замещать...
Исследование показало, что изменения вызванные пьянством пропадают после 7,3 месяца без алкоголя
Кирилл Юсопов
20:22
Название статьи уже бред, даже пуха т62, при может пробить абрамс
СМИ: пушки российских Т-90 смогут пробить броню танка Abrams
Андрей Иванов
20:07
и втрое больше рекламы
«Яндекс» представил колонку «Станция Миди», продажи которой начнутся с 16 ноября
cibershot
20:07
Ну мыши клавы не обрабатывают WiFi сигнал. Там связь только в одну сторону, поэтому нет задержек
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
REY_B_
20:06
Ил-2, По-2 и Ла-5 выпускались в таких количествах, потому что СССР мог! А мог он.............. раздать шаблоны по школам, чтобы школьники по ним лобзиками выпиливали деревянные элементы. Выходило дёше...
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
Генадий Карпов
19:51
И по цене почти как 4080🤣
Похоже, RTX 4070 Ti Super действительно выпустят — инсайдер показал предполагаемый шаблон упаковки
Дмитрий
19:46
в телефонах уже продается 24 гига озу. УЖЕ как минимум две модели есть. ван плюс и еще какой то
Apple утверждает, что 8 ГБ ОЗУ в MacBook Pro 2023 на базе SoC M3 за 1600$ эквивалентны 16 ГБ в ПК
Дмитрий
19:45
в днс давно продаются. даже винда арм накатана
Apple утверждает, что 8 ГБ ОЗУ в MacBook Pro 2023 на базе SoC M3 за 1600$ эквивалентны 16 ГБ в ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем