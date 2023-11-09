И десятки летательных аппаратов.

После того как радикальное движение ХАМАС седьмого октября устроило беспрецедентную по своей наглости и количеству жертв среди мирных израильтян террористическую атаку по граничащим с сектором Газа территориям Израиля, в мире появилась ещё одна чрезвычайно горячая точка. Сейчас Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) фактически перерубила сектор Газа пополам и медленно, но верно стягивает кольцо окружения вокруг одноимённого города Газа на севере сектора.

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ХАМАС и сочувствующие ему другие военизированные группировки при этом без дела не сидят и продолжают обстреливать территорию Израиля ракетными средствами поражения. Согласно официальной информации ЦАХАЛ, с 7 октября и по сегодняшний день по территории страны были произведены пуски порядка девяти с половиной тысяч ракет и несколько десятков летательных аппаратов.

Согласно комментарию пресс-службы Армии обороны Израиля, тысячи этих ракет были перехвачены, а после начала наземной операции в секторе Газа зафиксировано значительное снижение в количестве пусков. Если верить израильским военным, то порядка 12 % всех пусков ракет по Израилю осуществлялись из гражданских объектов, таких, как мечети, школы, больницы и культурные центры, дескать, своими действиями ХАМАС подчёркивает свой цинизм и подтверждает статус террористической организации (в большинстве стран мира ХАМАС террористической организацией НЕ признаётся).

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Таким образом ЦАХАЛ оправдывает свои массированные и неизбирательные авиаудары по всему, что видят в секторе Газа, за которые уже получил порцию осуждений со стороны государств глобального Юга, справедливо считающих, что Израиль демонстрирует несоразмерность ударов по сектору Газа, в результате которых в основном гибнут не боевики ХАМАС, а мирные жители. Коих, согласно статистике ООН, за месяц уже погибло больше, чем за 20,5 месяцев специальной военной операции на Украине, и это при учёте того факта, что интенсивность боевых действий на Украине в несколько десятков, если не сотен раз выше, чем в секторе Газа и его окрестностях. Что называется, к вопросу о человеческом подходе ВС РФ к боевым действиям в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права. В Израиле же почему-то считают, что раз США за него, то за свои военные преступления отвечать не придётся. Ещё как придётся.