Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Финляндии призвал Европу позаботиться о своей безопасности без США
Это правильно, кстати. Вот только как это реализовать без промышленности и доступных энергоресурсов?

реклама

Финляндия, которая на протяжении восьмидесяти лет жила-не тужила и пользовалась всеми благами добрососедских и взаимовыгодных отношений с Россией, в результате утраты суверенной власти решила после начала российской СВО на Украине про всё это великолепие забыть, оборвать все связи с РФ и вдогонку ещё вступить в НАТО, тем самым не укрепив свою безопасность, а только её подорвав, поскольку теперь в случае чего оружие возмездия полетит и по новым координатам.

реклама

К сожалению, никто в Финляндии среди политического класса, не говоря уже про простых людей, этому не противился, а это значит, что всех всё устраивает. Здесь, как говорится, свою голову на чужие плечи не пришьёшь, особенно если и с такой головой всем нормально, однако объективная реальность, заключающаяся в том, что на большого брата надейся, а сам не плошай, всё же начинает безумно медленно, с чудовищным скрипом и с большой неохотой доходить до финского руководства. В частности, сегодня министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал Европу быть готовой к тому, чтобы обеспечивать собственную безопасность без учёта помощи со стороны США.

Как отметил Хяккянен, европейским странам необходимо обладать внушительной армией резервистов, которая в случае чего сможет купировать исходящие угрозы. О каких угрозах рассуждает министр обороны Финляндии, догадаться нетрудно. Трудно понять другое: каким образом государства, у которых отобраны средства к существованию, обеспечивавшие им промышленное производство, собираются эти самые «угрозы» купировать, тем более без помощи США. Всё это пока выглядит как очередное проявление нездоровой фантазии.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Следует отметить, что надежды европейских государств должны склоняться не к милитаризации континента, а к приходу вменяемых руководителей и элит, которые смогут договориться с Кремлём о принципах неделимой безопасности в Европе. Новая Холодная война во имя чужих интересов — это последнее, что нужно Старому Свету, у которого и без того проблем целый вагон и маленькая тележка в придачу.

#россия #сша #политика #евросоюз #психиатрия #финляндия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Трамп-младший заявил, что рядовые американцы против оказания «помощи» Украине
Медведев: около 410 тысяч человек с начала года были приняты в ВС РФ по контракту
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
+
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
23
Military Watch: уникальная ракета комплекса С-400 и самолёт А-50 повышают эффективность ПВО России
+
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
Краткий обзор игры "The Invincible"
9
История одного НЕ корпуса
41
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
5
Между искусственным интеллектом и людьми творческих профессий назревает холодная война
19
Части ракет израильской ПРО «Железный купол» падают в населенных пунктах, а последствия скрываются
6
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
3

Сейчас обсуждают

U-58 U58
17:24
Вообще-то они сразу числились разными. Кстати, телефоны до сих пор вполне мощные (без натяжек) и тот факт, что Сяо их "списывает", несколько удручает.
33 актуальных смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат новую HyperOS на AOSP
Вассисуалий Лоханкин
17:19
Самый умный долбоёб, да?
Предполагаемые смартфоны Honor 100, 100 Pro получили сертификацию 3C с зарядкой мощностью 100 Вт
Александр Высоких
17:09
Откройте мир возможностей с ChatGPT 4.5. Turbo с базой данных 2023 года на https://sprosiii.ru/! 🌏 Без VPN и подменных номеров, наш сервис предлагает удобный доступ к инструментам на основе искусстве...
OpenAI анонсировала свой самый продвинутый искусственный интеллект - GPT-4 Turbo
Alex-IT
17:09
Переживает за родину свою, которую уже запад выкупить успел, а украинцы непонятно за что воюют. Денег нет, земли нет, промышленности нет...
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Alex-IT
17:08
Интересная версия, но маловероятная)))
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Alex-IT
17:07
Напишите тогда что-то умное, раз умнее)
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Skyten
17:06
Развод адептов огрызка и не чего более.
Себестоимость iPhone 15 Pro Max составляет всего $558, а реальная цена – $1 199
Alex-IT
17:06
А там Меркав нету и прессы меньше.
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Alex-IT
17:06
Это точно, у них вся статистика подправленная, как выборы в некоторых странах))
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Alex-IT
17:05
Евреям нельзя верить, они когда пишут о сотне+ погибших, показывают видео с места событий, где и десятка тел нету... Плакаться и скрывать свою некомпетентность они хорошо умеют.
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем