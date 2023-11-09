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Финляндия, которая на протяжении восьмидесяти лет жила-не тужила и пользовалась всеми благами добрососедских и взаимовыгодных отношений с Россией, в результате утраты суверенной власти решила после начала российской СВО на Украине про всё это великолепие забыть, оборвать все связи с РФ и вдогонку ещё вступить в НАТО, тем самым не укрепив свою безопасность, а только её подорвав, поскольку теперь в случае чего оружие возмездия полетит и по новым координатам.
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К сожалению, никто в Финляндии среди политического класса, не говоря уже про простых людей, этому не противился, а это значит, что всех всё устраивает. Здесь, как говорится, свою голову на чужие плечи не пришьёшь, особенно если и с такой головой всем нормально, однако объективная реальность, заключающаяся в том, что на большого брата надейся, а сам не плошай, всё же начинает безумно медленно, с чудовищным скрипом и с большой неохотой доходить до финского руководства. В частности, сегодня министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал Европу быть готовой к тому, чтобы обеспечивать собственную безопасность без учёта помощи со стороны США.
Как отметил Хяккянен, европейским странам необходимо обладать внушительной армией резервистов, которая в случае чего сможет купировать исходящие угрозы. О каких угрозах рассуждает министр обороны Финляндии, догадаться нетрудно. Трудно понять другое: каким образом государства, у которых отобраны средства к существованию, обеспечивавшие им промышленное производство, собираются эти самые «угрозы» купировать, тем более без помощи США. Всё это пока выглядит как очередное проявление нездоровой фантазии.
Следует отметить, что надежды европейских государств должны склоняться не к милитаризации континента, а к приходу вменяемых руководителей и элит, которые смогут договориться с Кремлём о принципах неделимой безопасности в Европе. Новая Холодная война во имя чужих интересов — это последнее, что нужно Старому Свету, у которого и без того проблем целый вагон и маленькая тележка в придачу.