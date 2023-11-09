Это правильно, кстати. Вот только как это реализовать без промышленности и доступных энергоресурсов?

Финляндия, которая на протяжении восьмидесяти лет жила-не тужила и пользовалась всеми благами добрососедских и взаимовыгодных отношений с Россией, в результате утраты суверенной власти решила после начала российской СВО на Украине про всё это великолепие забыть, оборвать все связи с РФ и вдогонку ещё вступить в НАТО, тем самым не укрепив свою безопасность, а только её подорвав, поскольку теперь в случае чего оружие возмездия полетит и по новым координатам.

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К сожалению, никто в Финляндии среди политического класса, не говоря уже про простых людей, этому не противился, а это значит, что всех всё устраивает. Здесь, как говорится, свою голову на чужие плечи не пришьёшь, особенно если и с такой головой всем нормально, однако объективная реальность, заключающаяся в том, что на большого брата надейся, а сам не плошай, всё же начинает безумно медленно, с чудовищным скрипом и с большой неохотой доходить до финского руководства. В частности, сегодня министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал Европу быть готовой к тому, чтобы обеспечивать собственную безопасность без учёта помощи со стороны США.

Как отметил Хяккянен, европейским странам необходимо обладать внушительной армией резервистов, которая в случае чего сможет купировать исходящие угрозы. О каких угрозах рассуждает министр обороны Финляндии, догадаться нетрудно. Трудно понять другое: каким образом государства, у которых отобраны средства к существованию, обеспечивавшие им промышленное производство, собираются эти самые «угрозы» купировать, тем более без помощи США. Всё это пока выглядит как очередное проявление нездоровой фантазии.

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Следует отметить, что надежды европейских государств должны склоняться не к милитаризации континента, а к приходу вменяемых руководителей и элит, которые смогут договориться с Кремлём о принципах неделимой безопасности в Европе. Новая Холодная война во имя чужих интересов — это последнее, что нужно Старому Свету, у которого и без того проблем целый вагон и маленькая тележка в придачу.