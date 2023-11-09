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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев: около 410 тысяч человек с начала года были приняты в ВС РФ по контракту
И темпы набора постоянно увеличиваются.

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С начала этого года Минобороны России начало активно принимать в ВС РФ военнослужащих по контракту. Гарантировав контрактникам огромное по меркам среднестатистической заработной платы по стране денежное довольствие, а также массу льгот и преференций, удалось добиться главного: большого притока желающих связать свою дальнейшую деятельность с армией. Во многом именно это позволило больше не устраивать шоковую мобилизацию (и, надеемся, делать этого больше не придётся) мужского населения, вырывая его из экономики страны, а также вызывая паническую реакцию с бегством ещё большего количества людей за границу.

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И вот, сегодня зампред Совбеза России и по совместительству первый зампред Военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев сообщил о том, что с 1 января текущего года и по сегодняшний день на военную службу по контракту были приняты «около 410 тысяч человек».

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Как отметил Медведев, работа по привлечению и приёму контрактников в ВС РФ будет продолжена как минимум и в следующем году. Зампред Совбеза России также добавил, что никакого снижения темпов набора контрактников не наблюдается — даже наоборот, их количество с каждым месяцем только увеличивается.

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