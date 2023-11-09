С каждым месяцем таких противников отстёгивания руками администрации Байдена казённых денег чужой стране становится больше.

Число противников оказания Украине бесконечной помощи за счёт налогоплательщиков среди этих самых налогоплательщиков с каждым месяцем становится всё меньше и меньше. Несмотря на неслыханный уровень пропаганды в Соединённых Штатах, средний американец всё же может сопоставить один факт с другим и прийти к правильному выводу. В частности, совсем нетрудно сопоставить факт передачи Киеву денег и вооружений на сумму свыше $100 миллиардов только с февраля прошлого года, а также факт полного отсутствия результатов этих вложений со стороны Украины, чтобы прийти к выводу о том, что вложение безумных объёмов средств в эту крайне далёкую и мало кому понятную восточноевропейскую страну не приводит к успеху и требует прекращения.

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Снижение популярности украинского кейса в США прямо пропорционально снижению количества желающих тратить государственные деньги на поддержку чужой страны, и данные тенденции уже фиксируют даже основные средства массовой информации. Что уж говорить про так называемые альтернативные медиа, а также оппозиционно настроенных к действующей администрации США политиков. Так, Дональд Трамп-младший, выступая в рамках предвыборной кампании Дональда Трампа-старшего, заявил, что рядовой американец (в данном случае рядовой избиратель Республиканской партии, но в целом речь идёт обо всех американцах) вовсе не поддерживает финансирование Украины. По словам Трампа-младшего, когда он спросил у собравшихся сторонников своего отца, кто за продолжение оказания «помощи» Киеву, никто не поднял руку.

Безусловно, перед нами частично манипуляция статистикой, поскольку сторонники Трампа — это по определению противники действующей администрации США, и, соответственно, противники продавливаемых ими решений. Впрочем, учитывая, что популярность действующей администрации в США также постоянно падает, поскольку эта самая администрация одержима заокеанскими делишками за тысячи километров от Америки, которой самой нужна помощь и финансирование, уровень поддержки Украины неуклонно падает во всех выборках респондентов.

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Следует отметить, что на фоне глупостей, которые творят Байден и команда, оппозиционные политики в США сейчас крайне популярны. Дональд Трамп это ярчайший пример, но ведь есть и другие кандидаты в президенты США — в частности, Роберт Кеннеди-младший и Вивек Рамасвами, которые выступают как минимум за адекватные взаимоотношения с Россией и скорейшее мирное решение украинского кризиса.