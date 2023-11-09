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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пентагон признал уничтожение разведывательного БПЛА MQ-9 Reaper у побережья Йемена силами хуситов
Вот такие дела.

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Если всего каких-то пятьдесят лет назад в мире ракетными средствами поражения и развитыми системами ПВО обладали только две военных сверхдержавы, то на сегодняшний день и военных сверхдержав стало, на минуточку, на одну больше, и в целом современные высокоточные и крайне эффективные виды вооружений распространились так сильно и стали столь доступными, что обладать ими могут уже даже иррегулярные военизированные формирования. В частности, несколько часов назад стало известно, что у побережья Йемена силами хуситов был сбит американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, и буквально только что Пентагон подтвердил эту информацию.

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С данной моделью БПЛА мы в последнее время стали особенно хорошо знакомы, поскольку именно их зачастую отгоняют от российской границы в Чёрном море самолёты ПВО ВС РФ. Чем занимался «Жнец» у побережья Йемена, догадаться нетрудно: собирал разведданные в поддержку той стороны горящего там уже без малого десять лет конфликта, которую США считают «своей».

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А тот факт, что данный беспилотник уничтожили, наглядно демонстрирует, как сильно за последние пару десятилетий изменились вооружённые конфликты. Технологии, и никуда от этого не денешься, просачиваются даже к тем, к кому хотелось бы чтобы они не просачивались в принципе.

#сша #политика #боевые действия #беспилотники #mq-9 reaper #йемен
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