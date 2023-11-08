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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев спрогнозировал, что ждёт Евросоюз в случае принятия в него Украины и Молдавии
Что ждёт, что ждёт... Кормить ещё двух иждивенцев придётся.

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Поведение европейских функционеров всё сложнее объяснить с точки зрения логики. И если неспровоцированный односторонний разрыв Европой всех отношений с Россией ещё можно было как-то объяснить надеждой на то, что в Москве пошатнётся власть, и к ней придут те, кто как в старые-добрые (для Запада) 1990-е будут за бесценок раздавать ресурсы, сдавать государственные интересы и полностью распахивать циклопический российский рынок под европейский ширпотреб, то вот в чём заключается великий замысел впихивания в Евросоюз таких, мягко говоря, проблемных государств и ещё более проблемных экономик, как Украина и Молдавия, объяснению вообще не поддаётся.

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Тем не менее, такие разговоры ведутся, и сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала начать процедуру принятия указанных государств в ЕС. Пока что речь идёт только о призыве, который может растянуться на десятилетия, а там уж неясно, какое будущее ждёт сам Евросоюз. Зато зампред Совбеза России Дмитрий Медведев знает, какое будущее ждёт данное надгосударственное экономико-политическое объединение в случае, если Украина и Молдавия действительно в него вступят.

По словам Медведева, такое развитие событий приведёт к тому, что экономически пока ещё развитым государствам ЕС придётся взять Украину и Молдавию на полное содержание, поставив других иждивенцев Евросоюза в лице Греции, Болгарии, Румынии и стран Прибалтики перед простым фактом: им будет доставаться меньше, поскольку на всех денег не хватит, а свежепринятым членам ЕС нужно быстренько будет стать витринами западного мира.

По мнению Медведева, Киев и Кишинёв очень быстро обескровят «старушку Европу», которая, будучи вынужденной ухаживать за этими недееспособными государственными образованиями, надорвётся и ослабнет. Примечательно, что, по словам Медведева, ещё примерно двенадцать лет назад руководители экономик-доноров Евросоюза делились с ним мнением о том, что Евросоюзу не следовало включать в свой состав экономически слабые государства.

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Здесь, что называется, мы имеем дело с классическим примером того, что расширение союза далеко не всегда приводит к его (союза) усилению. В случае с «ядром» ЕС, которым являются Германия, Франция и немножко Италия, блага были размазаны более тонким слоем по всему союзу, «ядро» в результате расширения союза было ослаблено, при этом новые члены от вступления в ЕС получили меньше, чем потеряли.

#россия #украина #политика #экономика #евросоюз #психиатрия #молдавия
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