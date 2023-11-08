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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО выразил уверенность в том, что альянс продолжит поддерживать Украину
Если западных функционеров заставить её поддерживать за счёт своих зарплат, то всё быстро закончится.

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Функционеры стран коллективного Запада очень любят распоряжаться не своими, а казёнными (читать — народными) деньгами, передавая их кому не попадя под любые самые неадекватные цели. Запад уже вложил в Украину только с февраля 2022 года свыше ста миллиардов долларов, за счёт которых Киев, собственно, и продолжает сопротивляться российской специальной военной операции на протяжении столь длительного времени. Всё понимают, что отрезание этой поддержки будет означать поражение ВСУ и утрату Украиной своей государственности, поэтому сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что страны альянса продолжат оказывать Украине всевозможную поддержку.

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По мнению Столтенберга, оказание Украине помощи «отвечает интересам безопасности всех членов Альянса». Спрашивал ли Столтенберг мнение членов Альянса или же выдаёт своё мнение за общее, непонятно. Одно точно: Запад столько вложил в Украину, что в одночасье бросать её не будет. Слишком уж много глупостей было сказано западными функционерами, после которых обратной дороги в текущем конфликте уже нет, и идти он будет до тех пор, пока бедственное положение не станет очевидным.

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Следует понимать, что сейчас в ЕС очень сильно устали от Украины как от вечной проблемы, у которой нет приемлемого решения. Об этом заявляют и члены Европарламента, и руководители отдельных государств, в том числе вполне публично. На фоне этого сейчас в ЕС набирают популярность оппозиционные политики, на которых возлагаются надежды по выходу Европы из-под владычества заокеанского старшего брата.

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