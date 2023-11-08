Господин генсек ещё оптимист. Реальный ответ — невозможно.

Многие западные функционеры уже смирились с тем, что так называемая зерновая сделка продлена не будет. Причин на то несколько: выполнять российские требования коллективный Запад не намерен, Россия, в свою очередь, не верит Западу, ну и не забываем также о том, что портовая инфраструктуры была по большей части уничтожена в ходе начавшихся в середине июля ракетных и беспилотных ударов ВС РФ.

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Как итог, потихоньку мириться с тем фактом, что «зерновой сделке» пришёл конец, приходится и руководству Организации Объединённых Наций (ООН). Как заявил сегодня генеральный секретарь Организации Антониу Гуттериш, отвечая на соответствующий вопрос прессы, «это [возобновить зерновую сделку] будет сложно сделать». При этом Гуттериш отметил, что ООН продолжает делать всё возможное, чтобы добиться её возобновления.

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