Виталя, главное, что она справилась с финансированием американского ВПК.

У действующих украинских властей всё сводится к одному: если где-то ВСУ потерпели поражение и полный крах, то виновата не бездарная внешняя политика Украины и ещё более бездарное военное командование, а нехватка финансирования, недостаточное количество боеприпасов и военной техники, и всё в таком духе. В Киеве никак не могут осознать тот факт, что одолеть ВС РФ в текущем континентальном конфликте со столь коротким для России логистическим плечом банально невозможно, поэтому придумывают одну причину неудач за другой.

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Перехватить эстафетную палочку решил мэр Киева Виталий Кличко, который обвинил центральную украинскую власть в том, что она «не справилась с финансированием армии», задним числом «забрав» у городов и населённых пунктов военный налог на доходы физических лиц.

Согласно комментариям украинских источников, в результате нового принятого закона НДФЛ с военных взимается не в местные бюджеты, а перечисляется на военные нужды. Проще говоря, вместо того, чтобы поддерживать расходы на гражданскую сферу, Киев перераспределяет деньги в пользу продолжения вооружённого конфликта. По этой причине Кличко, собственно, и обвинил центральные украинские власти в том, что они не справились с финансированием армии.

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Реальная причина, конечно же, совсем в другом: уровень поддержки Украины со стороны коллективного Запада падает, поэтому нужно искать средства уже внутри страны. А это означает только одно: больше расходов на боевые действия, меньше расходов на всё остальное. Так бывает, когда в конфликт вступает страна без работающей экономики и с огромным количеством сбежавшего за границу населения.