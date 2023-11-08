Интересно, на самой Украине от этих откровений смеются или это всё-таки повод задуматься о своей роли в мировой игре?

Вступление в Евросоюз вот уже без малого двадцать лет является сладкой и манкой морковкой, которой европейские функционеры вертят перед носом то одних, то других, то пятых, то десятых украинских властей. Под заявления о безбедной жизни в Евросоюзе, причём, естественно, строго по сценарию сказки «По щучьему веленью», ничего для этого не делая, на Украине была сформирована полностью прозападная и одновременно антироссийская власть, которая не просто довела государство до ручки, но и допрыгалась до худшего, до чего можно было допрыгаться — до вооружённого конфликта с РФ. Трудно сказать, изменилось бы представление украинского народа о «европейском выборе», если бы ему с самого начала рассказали обо всех сопутствующих этому издержках и утратах, но из песни слов, как говорится, не выкинешь.

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Тем временем попытки втягивания Украины в Евросоюз не останавливаются. Оказывается, Киев уже выполнил 90 % всех требований, выдвинутых Еврокомиссией перед Украиной в прошлом году. По крайней мере, в это свято верит или очень хорошо изображает веру в это глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По мнению фон дер Ляйен, Украина смогла добиться основного прогресса в конституционно-судебной реформе, программе по противодействию коррупции и отмыванию денег, законе о средствах массовой информации, в вопросе национальных меньшинств и в общественной жизни в целом.

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Мы не знаем, как реагировать на подобные заявления, тем более что аналогичным комментарием глава Еврокомиссии поделилась и в отношении Молдавии — тут, с одной стороны, смешно, потому что слова главы ЕК звучат как издёвка над здравым смыслом, а с другой, печально, ведь роль этих постсоветских государств в мировой политике максимально незавидна. В целом фон дер Ляйен рекомендует Совету Евросоюза начать с Киевом и Кишинёвом переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.