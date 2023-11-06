Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения?

Сегодня утром стало известно, что США отправили к берегам Ближнего Востока атомную подводную лодку класса «Огайо», которая уже прибыла на место — в зону ответственности Центрального командования ВС США. Учитывая, что данные подводные лодки являются стратегическими, то есть, несут ядерное оружие и являются морской составляющей американской ядерной триады, многих небезразличных, в том числе и в американской прессе, заинтересовало — с какой целью политическое руководство США приняло такое решение.

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Отвечать на этот вопрос в рамках пресс-конференции пришлось координатору по стратегическим коммуникациям в Совете по национальной безопасности Белого дома Джону Кирби. По словам Кирби, руководство страны отправило подлодку на Ближний Восток, чтобы защитить свои размещённые в данном регионе войска, а также с целью сдерживания желающих воспользоваться ситуацией, чтобы нанести удар по Израилю.

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С той официально декларируемой целью США отправили к берегам Израиля и две авианосных ударных группы во главе с авианосцами «Джеральд Р. Форд» и «Дуайт Эйзенхауер». Зачем эти американские армады там на самом деле, узнаем когда-нибудь потом. Возможно, даже, в ближайшей перспективе.