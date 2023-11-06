Но к единственно правильному выводу это всё равно не приведёт. Ведь западные элиты от этих санкций и «потолков» не страдают.

Когда страны G7 и ЕС принимали решение о введении в конце прошлого года «потолка цен» на российскую нефть, что само по себе беспредел, глупость и неслыханных масштабов нарушение правил мировой торговли, то там, как это часто бывает последнее время в отношении антироссийских действий, серьёзно просчитались. Согласно статистике, которую не оспаривает и американская пресса в лице издания The Wall Street Journal (WSJ), российские нефтяники нашли выход из сложившейся ситуации, стали применять теневой флот, и уже в октябре текущего года российский бюджет получил от продажи углеводородов вдвое больше денег, чем в сентябре, и на четверть больше, чем в октябре 2022-го.

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Получаемые средства, уточняет WSJ, позволяют РФ покрывать расходы и даже компенсировать дефицит бюджета вкупе со стабилизацией национальной валюты.

Как отмечает издание, данное развитие событий свидетельствует о том, что политика введения «потолка цен» на российскую нефть хоть и имела эффект в начале текущего года, но «устаревает» и теряет эффективность.

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К сожалению, Соединённые Штаты сейчас управляются неоконсерваторами, в психологии которых отсутствует вариант включения не то что заднего хода, но даже нейтральной передачи. А это значит, что курс на экономическое, а через прокси в лице Украины ещё и на военное противостояние с РФ будет продолжаться. По крайней мере, до тех пор, пока к власти на Западе не начнут массово приходить государственно-ориентированные элиты, которые не желают исполнять волю вашингтонского старшего брата.