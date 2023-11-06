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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ГУР МО Украины заявили, что не фиксируют передачи России дронов-камикадзе от Ирана
Ларчик-то просто открывается: дроны давно производят непосредственно в РФ.

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В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, как бы к данному ведомству не относились в России, всё-таки умеют сопоставлять неоспоримые факты и делать на их основе правильные выводы, особенно теперь, когда на Западе дана отмашка разрушать все мифы и легенды касательно текущего конфликта. В частности, официальный представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, комментируя постоянные удары ВС РФ по украинским военным объектам с помощью дронов камикадзе «Герань», которые Киев по привычке зачем-то до сих пор продолжает именовать «Шахедами», хотя конструктивные отличия у данных дронов были всегда, заявил, что в его ведомстве не фиксируют передачи Ираном своих дронов в пользу России.

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Сейчас производство ударных беспилотников «Герань-2» развёрнуто на предприятии в городе Елабуга, и в ГУР МО Украины об этом известно. При всём этом Киев не торопится снимать с Ирана ответственность за укрепление российского военного потенциала, допуская, что Тегеран может продолжать поставлять Москве компоненты и запасные части для беспилотников.

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Зачем России иранские запасные части для беспилотников, учитывая, что «Герань-2» это не копия дрона Shahed-136, а просто похожий на него дрон со своими особенностями и конструктивными отличиями, непонятно. Спишем это на необходимость поддержания в Киеве мифа о том, что Россия не в одиночку противостоит поддерживаемой всем коллективным Западом Украине.

#россия #украина #боевые действия #беспилотники
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