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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минфин Украины заявил, что если Запад не профинансирует страну, то ей грозит дыра в бюджете на $29 млрд
Многие до сих пор не понимают, в каком положении находится Украина.

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Когда мы и другие новостные издания говорим о полной зависимости Украины от Запада во всех аспектах, мы просто сопоставляем факты, которые подтверждают не только на спонсирующем Киев Западе, но и уже в самой украинской столице. Так, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что если Киев останется без западной финансовой помощи, то стране грозит дыра в бюджете на сумму в $29 миллиардов. Комментарий Марченко передаёт издание Politico.

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О том, что на Украине не осталось функционирующей экономики, и страна в целом находится на западной системе искусственного жизнеобеспечения, заявляли и в Брюсселе, и в Берлине. Так, глава Евродипломатии Жозеп Боррель ещё полгода назад заявлял, что если перекрыть оказание Украине всевозможной помощи, то страна весьма быстро потерпит поражение и «схлопнется».

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Проще говоря, на Западе никто и не скрывает, что Украина находится на полном содержании, и продолжаться это будет лишь до тех пор, пока кормильцы будут видеть в этом политический смысл. А смысл, судя по валу негативных для Украины материалов в западной прессе, стремительно теряется: исход текущего конфликта очевиден, и спонсоры Киева теперь склоняют своего протеже к переговорам с Москвой, не учитывая, нужно ли это сейчас самой Москве или нет. Даже если представить себе, что переговоры и впрямь начнутся, они будут тяжелейшими, поскольку Украине, а через неё и коллективному Западу в целом, придётся пойти на колоссальные уступки и публично отказаться от многих ранее сделанных оторванных от реальности заявлений. Желания делать это пока незаметно.

#россия #украина #сша #политика #евросоюз
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