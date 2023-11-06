Раньше, если что, разговоры были только о победе и границах 1991 года.

Западная пресса продолжает экстренно менять образ президента Украины Владимира Зеленского с современного воплощения Черчилля и Че Гевары в одном лице на образ обычного утратившего связь с объективной реальностью руководителя государства. Прямым текстом об этом на прошлой неделе было написано в издании TIME, а сегодня на это косвенно намекнуло британское издание The Spectator.

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Как справедливо отметил автор статьи, президент Украины изменил риторику в общении с представителями коллективного Запада. Если раньше он требовал от Запада оружие, чтобы «победить» в конфликте, то теперь ширма, за которой скрывается всё то же самое всем надоевшее попрошайничество, изменилась. Как отметил автор статьи в The Spectator, Зеленский теперь требует оружие не для «победы», а во избежание затягивания текущего конфликта.

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Как мы понимаем, строить правильные логические цепочки в Киеве если и умеют, то не показывают вида. Ведь к затягиванию конфликта приводит именно накачка Украины западными вооружениями, без которых боевые действия давно бы уже завершились. Безусловно, на российских условиях, на что пойти Запад, понимающий, что это станет не только украинским, но и общезападным поражением, не может. По крайней мере, пока.