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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российская промышленность полностью обеспечивает ВС РФ современными вооружениями — Мантуров
Судя по регулярным отчётам об отправках техники в войска, так и есть на самом деле.

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Если прошлый год в рамках специальной военной операции стал годом принятия новой реальности, то год текущий — переформатированием государственной машины под эту самую новую реальность. Военная промышленность вышла на военный режим работы, выпуская циклопическое количество самой разной продукции: от патронов и боеприпасов до беспилотников, бронетехники и авиации. О том, что российский оборонно-промышленный комплекс сейчас полностью обеспечивает вооружённые силы современными видами вооружений, сообщил сегодня глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Как добавил Мантуров, военная промышленность России «в полном объёме и чётко по плану» снабжает авиацию, флот и сухопутные войска всеми самыми современными вооружениями.

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Отчёты о том, что та или иная свежевыпущенная военная техника отправляется в войска, появляются еженедельно: речь идёт и о боевых машинах пехоты, и о танках, и об истребителях, в том числе пятого поколения. Важно понимать, что расход боеприпасов и, что уж кривить душой, в целом военной техники в рамках специальной военной операции, являющейся конфликтом высочайшей интенсивности, которой Европа не знала со времён Второй мировой, а весь мир в целом — со времён Корейской войны, запредельный, и естественно, что всё это требует постоянного пополнения и замены. И в рамках индустриального конфликта победу как всегда одерживает тот, у кого эти самые индустриальные мощности выше: Украина, например, полностью зависит от поставок вооружений с Запада, где их уже выскребают чашкой по дну бочки.

#россия #боевые действия #экономика #промышленность #военно-промышленный комплекс #оборонно-промышленный комплекс
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