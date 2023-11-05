Ответ на вопрос «Что делать?» простой: сложить оружие и прекратить сопротивление.

В этом году ВКС России стали активно применять так называемые умные авиабомбы, экипированные УМПК — унифицированным модулем планирования и коррекции. По сути, данное «ноу-хау» представляет собой старые добрые фугасные авиабомбы (ФАБ), которых на складах ещё остались если, конечно, не миллионы, то близко к этому. И эти модернизированные авиабомбы стали для ВСУ настоящей напастью: сбивать системы ПВО их не могут в принципе, а расстояние, которое благодаря «крылышкам» способны преодолевать такие усовершенствованные средства поражения, могут составлять несколько десятков километров от места сброса.

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Последнее время применение таких авиабомб участилось, и в ВСУ на изменившуюся реальность стали жаловаться, называя её настоящей «напастью». Как сообщают тематические группы в социальных сетях со ссылкой на комментарии украинских военных, в ВСУ пришли к осознанию, что у ВС РФ на складах ещё огромное количество авиабомб, которые можно доработать с помощью УМПК, и что из сложившейся ситуации должен быть какой-нибудь выход.

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Выход, конечно, есть, но пойти на него коллективный Запад вряд ли может: для этого необходимо выскрести все оставшиеся даже на собственном вооружении системы противовоздушной обороны и отправить их на Украину, закрыв небо для российских самолётов-носителей вышеуказанных средств поражения. Второй вариант тоже имеется, но вряд ли он понравится всё ещё чем-то мотивированным членам ВСУ: необходимо требовать от своих властей прекращения сопротивления за чужой счёт и полного выполнения требований РФ.