Потому что жителям сектора она ну совсем не повредит.

Сейчас мирные жители сектора Газа находятся в тяжелейшем положении: Израиль уже без малого месяц ровняет жилую застройку с землёй, и гражданским необходима любая помощь. Россия, будучи страной, имеющей глобальные интересы, в том числе на Ближнем Востоке и в целом в арабском мире, делает всё, что в её силах, дабы облегчить страдания жителей сектора Газа.

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Сегодня утром МЧС России начал снаряжать два специальных борта Ил-76 гуманитарной помощью для жителей данного региона, а уже днём эти транспортные самолёты приземлились в Египте, где гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Дальше гуманитарная помощь будет отправлена непосредственно в сектор Газа.

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В состав гуманитарной помощи входят лекарства, перевязочные материалы, а также гемостатические средства. В общем, средства для оказания первой помощи. МЧС также напомнило, что в октябре ведомство доставляло в сектор Газа продукты питания.